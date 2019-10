Autoscooter und Sahneeis im Sprühregen

Preetz

Jahrmarkt-Chef Willi Clausen (70) ist jedenfalls zufrieden. Vor allem lobt er die Preetzer: "Wir haben hier ein ganz tolles und treues Jahrmarktpublikum.“ Clausen hat Zuckerwatte und alle möglichen gebrannten Nüsse im Angebot. „Das gehört zum Jahrmarkt“, sagt er. So wie Dosenwerfen, Losbude, Kinderkarussel oder Riesenrad. „Und Autoscooter, der muss sein“, sagt Clausen, der seit 1978 als Schausteller selbstständig ist.

Schausteller leiden unter steigenden Kosten

Ein Urgestein auf dem Preetzer Jahrmarkt ist auch Lothar Möhlmann mit seinem Traditionsgeschäft „Carls Eis“. Sein Verkaufsschlager: die Schlemmertüte mit Sahne – für 2,50 Euro in der Normal- oder vier Euro in der Riesen-Version. Die geht auch bei Sprühregen mehrmals über die Theke. Möhlmanns Enkel Maikel Schmuck (19) hat viel zu tun. Seit 1955 ist „Carls Eis“ in Familienhand. Nach Preetz kommt der gebürtige Bremer Möhlmann besonders gern, hier hat er viele Stammkunden. Aber auch er hat zu kämpfen, wie alle Schausteller. Weil die Betriebskosten steigen, Standmiete, Transportkosten, insgesamt alle Nebenkosten. „Nächstes Jahr muss ich die Preise erhöhen, zum ersten Mal seit der Euro-Einführung“, bedauert er.

Familie Klein aus Preetz ist in fünfter Generation dabei

Insgesamt sind rund 30 Fahrgeschäfte, Imbiss-Stände und andere Schausteller auf dem Markt. Das Riesenrad – mit 18 Metern Höhe ein eher kleinerer Vertreter seiner Art – gehört dem 36-jährigen Preetzer Timo Klein. Die Kleins, dazu gehören auch Vater Udo und Schwester Vanessa mit eigenen Ständen, sind Schausteller in fünfter Generation. „Ich bin damit aufgewachsen. In einem Bürojob würde ich mich gar nicht wohlfühlen“, gesteht Timo Klein. Er liebt die Freiheit in seinem Job, die Abwechslung – und „die Freude der Leute, wenn sie einsteigen“. Mit Sohn Morice (4) kommt schon die nächste Generation nach. Aber wird es den Jahrmarkt in zwanzig Jahren auch noch geben? „Ich hoffe es, wir leben ja davon“, sagt Timo Klein.

Die große Auswahl beim Entenangeln

Wie viel Spaß gerade die einfachen Spiele machen, zeigt ein Blick auf Ingo Lauenburgers Stand. Bei ihm kann man Enten angeln. 20 Mal kosten sechs Euro. Der achtjährige Hannes aus Kiel ist sehr konzentriert bei der Sache, fischt ein ums andere Plastiktier heraus. Am Ende hat er die große Auswahl – und entscheidet sich zielsicher für ein Plastikgewehr. Seine Oma aus Preetz verdreht die Augen. Doch der Junge strahlt. „Es ist cool hier“, findet er.

50-Meter-Riesenrad kommt auf den Cathrinplatz

Und für den nächsten Preetzer Jahrmarkt im Mai 2020 kündigt Willi Clausen übrigens schon eine ganz große Nummer an: Auf den Cathrinplatz kommt dann erstmals ein 50 Meter hohes Riesenrad.

