Preetz

Der Gottesdienst in der Stadtkirche für alle Vereine und Verbände mit ihren Fahnenabordnungen beginnt traditionell am Freitag um 18 Uhr in der Stadtkirche. Anschließend ziehen die Teilnehmer zum Markt, wo nach dem Abschlusssegen auf der großen Bühne das zweitägige Spektakel offiziell eröffnet wird. Um 19.15 Uhr startet das Konzert mit dem Preetzer Blasorchester unter der Leitung von Bruno Wojke, bevor The Linewalkers von 21 bis 23 Uhr die Zuschauer mit ihrem „Tribute to Johnny Cash“ mitreißen wollen.

Auftakt mit Pauken und Trompeten

Tradition hat auch der Aufmarsch des Kesselpauken- und Fanfarenzugs vom Reiterhof Gläserkoppel. Das Schauspiel ab 10.30 Uhr lockt immer wieder zahlreiche Zuschauer an. Um 11 Uhr werden nach der Begrüßung durch Bürgermeister Björn Demmin, gleichzeitig Vorsitzender des veranstaltenden Vereins Schusterstadt Preetz, die weißen Tauben des Rassegeflügelzuchtvereins aufsteigen. Danach geht es mit Musik für Kinder, Sport und Aktionen weiter. Um 13 Uhr steht eine Linedance-Aufführung auf dem Programm, anschließend folgen Schlag auf Schlag verschiedene Bands.

„Es ist schön, dass wir mit unserem Lokalkolorit punkten können“, betont Demmin. Ab 14 Uhr wird die FSG-Bigband dem Publikum einheizen, bevor Chris & Ingo aus Preetz mit Acoustic Cover ab 15.30 Uhr für etwas sanftere Töne sorgen. Danach folgt eine längere Pause für den Bühnen-Umbau zum Abendprogramm. „Da bietet Mr. Police mit den Mega-Hits von Sting und The Police einen tollen Einstieg“, so Demmin.

Ab 21.30 Uhr will die Band Drive! mit Rock-Pop-Passion für Stimmung sorgen. Das Fest klingt um Mitternacht aus. „Beim Musikprogramm haben wir uns auf Jens Krabbenhöft verlassen, der ein Tonstudio hat und als Tontechniker arbeitet und dadurch viele Bands kennt“, berichtet Demmin. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

Kinderfest auf dem Cathrinplatz

Auf dem Cathrinplatz wird tagsüber ein großes Kinderfest gefeiert. Preetzer Vereine und Verbände, Feuerwehr und THW haben sich dafür wieder zahlreiche Attraktionen einfallen lassen, sodass bei den jungen Besuchern keine Langeweile aufkommen dürfte. Dafür fällt in diesem Jahr das beliebte Seifenkistenrennen aus. „Die Natur hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“, erklärt Demmin. Durch den trockenen Sommer seien die Preise für die Strohballen zur Absicherung der Strecke so gestiegen, dass der Verein sich das nicht leisten könne.

Foodtruck kommt zum Schusterfest

Auch für die Stärkung der Besucher wird mit zahlreichen Ständen gesorgt. Der Förderverein Preetz und Umgebung baut am Sonnabend wieder seinen Cocktailstand auf. Erstmals macht ein Foodtruck Station auf dem Marktplatz, berichtet Schusterstadt-Geschäftsführerin Jill-Tatjana Gibson. Es gebe außerdem glutenfreie Speisen sowie Angebote für Vegetarier und Veganer.