Schwimmen soll teurer werden

Die Eintrittspreise in der Schwimmhalle Preetz könnten ab 1. Januar 2020 teilweise leicht steigen. Dafür votierte kürzlich die Mehrheit der Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft., Sport und Kultur. Die endgültige Entscheidung fällt in der Stadtvertretersitzung am Dienstag, 10. Dezember.

Von Anne Gothsch