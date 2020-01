Sternsinger bringen den Segen mit

Preetz

Die katholische Kirchengemeinde in Preetz hatte vor rund 25 Jahren die ersten Sternsinger losgeschickt. Vor 20 Jahren beschlossen die damalige katholische Gemeindereferentin Christiane Kurtenbach und die evangelische Pastorin Anke Pfeifer, eine ökumenische Aktion anzubieten.

Rund 90 Kinder ziehen als Sternsinger los

„Damals machten 30 Kinder mit, inzwischen sind es 80 bis 90“, erzählt Pastor Christoph Pfeifer. Auch die Zahl derjenigen, die den Segen über ihrer Haustür haben möchten, sei mit den Jahren gestiegen.

Giona (10), Elia (8), Elise (10) und Lara (9) bilden eine Gruppe. Sie waren schon im vergangenen Jahr dabei. „Das hat uns Spaß gemacht“, erzählt Giona. „Ich fand es gut, dass uns manche reingelassen und etwas zu trinken angeboten haben“, fügt Elia hinzu.

Elise: "Ich will den Kindern im Libanon helfen"

Elise gibt zu, dass sie sich über die Süßigkeiten freut, die sie geschenkt bekommen. „Aber das Wichtigste ist für mich, dass wir den Kindern im Libanon helfen“, hofft sie auf gut gefüllte Spendendosen. Im Libanon gebe es viele Flüchtlinge aus Syrien, die man unterstützen müsse.

„Ich will Segen in die Häuser bringen und wünsche mir Frieden für die ganze Welt“, sagt auch Lara.

Christliche und muslimische Kinder in einer Gruppe

Zum ersten Mal haben auch Teilnehmer mit Migrationshintergrund als Gruppe zusammengefunden: „Es sind zwei christliche und drei muslimische Kinder aus Armenien und Syrien“, erzählt ihre Begleiterin Meike Genz-Lepthien, die seit Jahren mit den Familien befreundet ist.

Nach einer letzten Probe geht es zum Aussendungsgottesdienst in die Stadtkirche. Danach ziehen die rund 20 Gruppen los, singen an den Haustüren Lieder und schreiben den Segen 20 * C + M + B + 20 („Christus mansionem benedicat“/„Christus segne dieses Haus“) über die Türen.

Die Sternsinger sind am Sonnabend von 10 bis 12 Uhr in der Klinik, in den Seniorenheimen in Preetz und Schwentinental sowie in Kühren und Kührsdorf und ab 13 Uhr in Preetz-Süd, Schellhorn, Wielen, Sophienhof, Trent, Nettelsee, Löptin, Wahlstorf und Kleinkühren unterwegs.

Am Sonntag führt die Tour ab 14 Uhr nach Rethwisch, Wakendorf, Bredeneek, Rastorfer Passau, Wittenberger Passau, Selent, Fargau, Schlesen und Dobersdorf.

