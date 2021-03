Preetz

Der Antrag der CDU lautete zunächst, dass die Verwaltung mit dem Verein Schusterstadt ein Konzept für den Ausbau zum Regionalmarkt entwickeln sollte und dabei weitere Markttage einzuplanen sind.

„Man hätte ja vorher mal mit den Marktbeschickern sprechen können – so haben wir davon aus der Zeitung erfahren“, kritisierte ein Besucher in der Einwohnerfragestunde. Woraufhin sich Hans-Jürgen Gärtner (CDU) beeilte zu erklären, dass es zunächst nur als Prüfauftrag gedacht sei.

CDU hofft auf Belebung der Innenstadt von Preetz

Hintergrund des CDU-Vorschlags war, dass man sich durch die Erweiterung eine Belebung und Stärkung der Innenstadt erhofft. Die Vermarktung von Produkten aus der Region aus dem Umkreis von 50 Kilometern könne durch kürzere Transportwege auch das Klima schonen. Wobei der 50-Kilometer-Radius durchaus größer oder kleiner sein könne, so Gärtner.

Es gehe nur darum zu schauen, ob so etwas überhaupt sinnvoll sei und wie es aussehen könnte. „Es soll ein erster Impuls sein“, betonte Gärtner. Erst dann gehe es in konkrete Gespräche – es sei denn, es bestehe von Anfang an kein Interesse.

Natürlich müsse man mit den Marktbeschickern sprechen, die bereits mittwochs und sonnabends auf dem Marktplatz stehen, ob sie auch an anderen Tagen kommen könnten.

"Wochenmarkt in Preetz hat einen guten Ruf"

„Unser Wochenmarkt hat einen sehr guten Ruf, viele Kunden kommen aus dem Umkreis bis Ostholstein“, sagte Norbert Maroses (SPD). Das wolle man natürlich erhalten. „Es kann nicht sein, dass ein schlechter Regionalmarkt entsteht und der gute Wochenmarkt verschwindet.“

Deshalb müsse man die Marktbeschicker einbeziehen und fragen, ob es für sie wirtschaftlich interessant und umsetzbar sei. „Wir wollen nicht ohne die Beteiligten etwas beschließen.“ Aber einem Prüfauftrag könne man zustimmen.

Fläche könnte vergrößert werden

Laut Gärtner solle geprüft werden, ob man die Fläche über den Marktplatz hinaus ausdehnen kann, zum Beispiel in die Lange Brückstraße. Weitere Fragen seien, ob es überhaupt machbar sei, den Markt auch am Nachmittag anzubieten und was mit dem Lieferverkehr sei. „Das Ergebnis kann auch sein: Die Idee ist gut, scheitert aber an der Realität“, so Gärtner.

Helma Koch-Dreßler (Grüne) fragte, ob ein Markt an anderen Standorten wie beispielsweise Brandenburger Platz auf der Glindskoppel möglich sei. Dieter Jensen (FDP) entgegnete: „Wir sollten erst einmal Aussteller finden, die überhaupt kommen, und nicht gleich andere Plätze bestücken wollen.“

Einstimmiger Beschluss für Prüfauftrag

Letztlich waren sich alle einig: Ohne Gegenstimme wurde beschlossen, dass die Verwaltung sich mit dem Verein Schusterstadt sowie allen in Frage kommenden Beteiligten austauschen soll, ob eine Veränderung bis hin zum Regionalmarkt möglich sein könnte.