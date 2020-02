Sechs junge Männer sind am Donnerstag in der Bahnhofstraße in Preetz aneinandergeraten. Ein 20-Jähriger und ein 17-Jähriger wurden dabei durch Messerstiche oberflächlich verletzt. Die Polizei kennt die Kontrahenten. Sie waren in der Vergangenheit immer wieder in der Stadt durch Gewalt aufgefallen.