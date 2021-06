Preetz/Eutin

Seit Jahren arbeiten die Krankenhäuser in Eutin und Preetz schon gut miteinander. Ein Oberarzt aus Preetz schaute schon einmal in der ostholsteinischen Kreisstadt vorbei, wenn einer seiner Patienten nach der Operation verlegt wurde. Das hat Tradition. Die soll nun in eine feste Institution münden. Beide Kliniken haben dafür das Wort „Alterstraumatologisches Zentrum“ gefunden.

Zwei Partner mit unterschiedlichen Schwerpunkten

Warum gründen die beiden Einrichtungen nicht ihr eigenes Zentrum für sich allein? Die Antwort ist einfach. St. Elisabeth verfügt über keinen eigenen Operationssaal. Das Fachkrankenhaus für Innere Medizin ist spezialisiert auf Altersmedizin (Geriatrie) und das größte Palliativzentrum in Schleswig-Holstein. Das dortige Geriatriezentrum verfügt über eine Station für Demenz-Patienten, deren Behandlung im Krankheitsfall besonders schwierig ist. Für Senioren zum Beispiel mit Oberschenkelhalsbrüchen ist es wichtig, möglichst früh wieder in Bewegung zu kommen. In Eutin weiß man wie.

Verlegung nach Eutin erfolgt automatisch

Die Preetzer Unfallchirurgen kommen dem entgegen. Ihre Operationstechnik schont das Gewebe der Haut und der Muskeln. Das trägt dem Wundheilungsprozess Rechnung, der bei betagten Menschen altersbedingt langsamer verläuft. Je schonender der Eingriff, desto besser für die Gesundung.

Die Verlegung in das Eutiner Krankenhaus erfolgt danach automatisch. Die Patienten erhalten hier eine auf sie abgestimmte Pflege sowie Physio- und Ergotherapie.

„Eine altersgerechte Therapie ist bei betagten Patienten nach Stürzen und Knochenbrüchen entscheidend für die anschließende Lebensqualität. Wir wollen den Betroffenen helfen, diese wiederzuerlangen“, sagt der Geschäftsführer der Klinik Preetz, Hermann Bölting.

„Unser Ziel ist es, ältere Patienten gemeinsam durch Fachärzte aus beiden Einrichtungen – also Unfallchirurgen und Geriater – zu behandeln und so das optimale Therapieergebnis zu erreichen“, sagt Dr. Hartmut Niefer, Ärztlicher Direktor des Elisabeth-Krankenhauses. Ziel der beiden Partner ist es, sich später als „Alterstraumatologisches Zentrum“ auch zertifizieren zu lassen. Eine Aufwertung für die Krankenhäuser in Eutin und Preetz.

Die Klinik Preetz, deren Wurzeln in einer Stiftung des Klosters Preetz im Jahr 1851 liegen, ist heute eine kreiseigene Einrichtung. Der Kreis Plön übernahm 1956 das Haus als städtischen Besitz.

Das St.-Elisabeth-Krankenhaus wurde im Jahr 1932 von Ordensschwestern gegründet. Es gehört einem Verbund von katholischen Einrichtungen an, die alle den Namen Elisabeth führen. Der Name geht auf die Heilige Elisabeth von Thüringen zurück, die als Sinnbild für tätige Nächstenliebe gilt. Das Krankenhaus verfügt über 98 Planbetten und behandelt 2000 Patienten im Jahr.