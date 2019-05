Preetz

Schon seit einem Jahr laufen die Vorbereitungen für das Festkonzert zum 150-jährigen Bestehen des Preetzer Gesangverein. Die Sänger treten gemeinsam auf mit dem Kinder- und Jugendchor, dem Chor Schlag(er)sahne und dem Jugendchor des Schleswig-Holsteinischen Sängerbundes. Erst im April hatte der Verein von der Bürgerstiftung der Stadt Preetz 1000 Euro als Zuschuss für das große Fest bekommen. Insgesamt hatte die Stiftung 9999 Euro an soziale, sportliche, kulturelle oder integrative Projekte vergeben.

Besonderes Jubiläum für den Preetzer Gesangverein

Klaus Neumann-Silkow machte sich in alten Festschriften und im goldenen Protokollbuch von 1912 auf die Suche nach der wechselvollen Geschichte des Vereins, der auch einer der ältesten Vereine seiner Heimatstadt Preetz ist. Seine Gründung falle in die Zeit der ersten großen Vereinsgründungen Mitte des 19. Jahrhunderts. „19 sangesfreudige Männer taten sich am 16. April 1869 in der Löwenhalle zu einem wohl vaterländischen Chor zusammen, um deutsches Liedgut zu pflegen“, hat der Sprecher des Vereins herausgefunden. Damals hieß es, dass jeder Bürger der Stadt Preetz es als Ehre betrachten müsse, dem Verein als Mitglied anzugehören.

1920 vereinigte sich der Preetzer Gesangverein mit dem Gesangsverein Union – die Mitgliederzahl stieg auf 65 aktive Sänger. Auf Anregung des damaligen Klosterorganisten Martin Petonke schloss sich dessen Frauenchor, der Petonke-Chor, im Jahr 1926 dem Gesangverein an. Erst noch getrennt singend entstand 1959 schließlich der Preetzer Gesangverein als gemischter vierstimmiger Chor. Bis heute nehme der Chor einen bedeutenden gesellschaftlichen Platz in Preetz ein, sagt Klaus Neumann-Silkow. Er nennt die Kulturnacht, das Adventssingen in der Stadtkirche oder Singen in den Pflegeheimen der Stadt.

Im Kern Traditionelles Liedgut

Mit Sigrid Schultz-Kokerbeck steht seit neun Jahren eine Chorleiterin, die zu begeistern vermag und das vielfältige Repertoire pflegt, den 33 Sängern vor. „Wir singen traditionelles Liedgut als vierstimmige Sätze, das ist das Kernstück unseres Chores“, erklärt Schriftführerin Gabriele Göschel. „Notenkenntnisse sind nicht erforderlich“, erzählt sie weiter – obwohl die meisten Chorsänger vom Blatt singen.

Mit einem Notensatzprogramm würden sie zu Hause am Computer mehrstimmige Stücke üben, so Göschel. „Da sind wir ganz modern.“ Aber das vierstimmige Singen sei nicht so einfach – es fehlten männliche Stimmen, bedauert Vorsitzender Wolf Hoffmann. Die Bandbreite reicht von plattdeutschen, englischen und russischen Liedern über Schlager und Gospel bis hin zu Musicals.

150 Jahre Sängerbund Schleswig-Holstein

„Singen ist befreiend, und auch der Gemeinschaftsaspekt ist wichtig“, erzählt Klaus Neumann-Silkow. Höhepunkte der vergangenen Jahre waren ein Chortreffen im Plöner Prinzenhaus und das 150-jährige Bestehen des Sängerbunds Schleswig-Holstein, dem der Gesangverein angehört. „Entlang des Nordostseekanals haben 100 Chöre das Schleswig-Holstein Lied angestimmt“, erinnert sich Gabriele Göschel, „das war ein einmaliges Erlebnis.“

Nachwuchs singt im Kinder- und Jugendchor

Für Sängernachwuchs sorgt seit 1970 der Kinder- und Jugendchor unter der Leitung von Brigitte Waldherr. „Wenn die Freude am Singen in der Kindheit gelegt wird, dann kommen viele später zurück in den Erwachsenenchor“, meint Göschel. Etwas aufgeregt sind sie alle und freuen sich auf das Jubiläum am kommenden Sonntag mit Prosecco und Häppchen.

