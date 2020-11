Für die Schulen nimmt die Stadt Preetz im kommenden Jahr viel Geld in die Hand. 682.000 Euro sind für die bauliche Unterhaltung eingeplant. Für Investitionen – darunter Sanierungen des Pausenhofes und der Schulküche an der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule – kommen noch mal knapp 380.000 Euro dazu.

Haushalt 2021 - Über eine Million für Schulen in Preetz

Von Silke Rönnau