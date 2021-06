Preetz

„Die Frau aus Preetz hatte im zurückliegenden Herbst bei uns angefragt, weil sie ihren Haushalt, zu dem etliche Möbelstücke aus dem Nachlass ihrer Mutter gehörten, auflösen musste“, berichtete Frauke Eggers vom Vorstand des Preetzer Heimatvereins. Die Mutter der Stifterin sei Organistin gewesen und habe vermutlich zu Hause am Klavier geübt.

Schrank ist vermutlich 110 Jahre alt

Auf den ersten Blick verrät der dunkel gebeizte Schrank aus Nussbaumholz, der vermutlich 110 Jahre alt ist, nichts von seinem außergewöhnlichen Innenleben. Lediglich die beiden goldfarbenen Pedale in der Mitte des unteren Randes lassen auf eine Besonderheit schließen. Erst beim Öffnen der Klappe im Mittelteil wird die Tastatur sichtbar und ist bereit zum Bespielen. Mit wenigen Handgriffen verschwindet sie wieder unter einem Brett, das als Schreibtischauflage genutzt werden kann.

„Die Schenkung ist für uns ein großer Glücksfall, denn unser Experte für historische Instrumente hat uns bei seiner ersten Begutachtung die Seltenheit des Möbels und die gute Qualität des Instrumentes bestätigt“, erzählte der Vereinsvorsitzende Axel Langfeldt.

Dank Fielmann-Spende konnte die Schenkung restauriert werden

Diese beiden Kriterien überzeugten auch Jürgen Ostwald, der für die Fielmann-Stiftung die Förderung von rund 100 kleineren Museen in Schleswig-Holstein koordiniert. In Absprache mit Jana Burchert, die als stellvertretende Niederlassungsleiterin der Plöner Optikerfiliale auch das Museum in der Nachbarstadt im Blick hat, gab er grünes Licht für eine großzügige Spende, mit welcher der Transport und die Instandsetzung des außergewöhnlichen Instrumentes finanziert werden konnte.

Mehr zum Thema Schrank- und Sekretär-Klaviere waren um die Jahrhundertwende sehr bleibt, weil sie auch in kleine Wohnungen passten und mehrere Funktionen in einem Möbel vereinten. Die 1800 in Berlin gegründete Hoepfner Pianofabrik A. Jaschinski hatte sich dareuf spezialisiert und gehörte schon bald zu den Marktführern in diesem Bereich. Schreibtischklaviere wurden dort nachweislich bis 1929 gebaut, danach verliert sich die Spur der Hoepfner Pianofabrik in den Wirren der Wirtschaftskrise. (Quelle: Klavierhaus Köpenick)

Lesen Sie auch:Enttäuschung in Preetz: Vermeintlicher "Schraubstollen" war nur genagelt

Stefan Schafft aus Dannau, der das Klavier als Restaurator für historische Tasten- und Saiteninstrumente bereits begutachtet hatte, widmete sich dieser Aufgabe mit Begeisterung. „Es ist wirklich ein Schatz. Beim Auseinanderbauen bestätigte sich, dass alle Originalteile erhalten und in gutem Zustand sind“, so der Restaurator. Er schätzt, dass das Schrank-Klavier vermutlich in der Zeit um 1910 gebaut wurde. „Die Firma Hoepfner Pianofabrik A. Jaschinski in Berlin hatte sich damals auf Schreibtisch- und Schrank-Klaviere spezialisiert. Sie war für gute Qualität und eine hochwertige Kombination von Möbelstück und Instrument bekannt, erzählte der Fachmann und gab auch gleich eine kleine Klangprobe.

Zur Galerie Der Klavier-Schrank von Preetz

Lesen Sie auch:Bothkamper Mühle: Künstler starten wieder durch

„Im Moment sind unsere Pläne zwar noch nicht konkret, aber wir könnten uns auf jeden Fall vorstellen, das Instrument für kleine Konzerte zu nutzen, etwa zum Weihnachtsmarkt, oder zur Kulturnacht“, stellte Axel Langfeldt in Aussicht.