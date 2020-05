Blumenschmuck für die Straßenlaternen

Preetz

„Im zurückliegenden Herbst hatten wir anlässlich des Gildejubiläums in Lütjenburg die bunt blühenden Blumenkästen an den Straßenlaternen gesehen und fanden sie sehr attraktiv“, erzählte Dieter Jensen, Inhaber des gleichnamigen Unternehmens für Raumausstattung und Bautenschutz. Weil er sich solche Pflanzkübel auch für die Kirchenstraße in Preetz gut vorstellen konnte, nahm er das Projekt in Angriff und konnte auch die anderen Mitglieder der Interessengemeinschaft schnell dafür gewinnen.

Blickfang bis in den Herbst hinein

Ebenfalls auf offene Ohren stieß das Vorhaben bei Christian Möller, der schließlich die Pflanzen der weiß-violett blühenden Sorte „Blue Vein“ aus der Gruppe der Surfinia-Petunie in seiner Gärtnerei vorgezogen hat. Die Pflanze blühe üppig und bilde ständig neue Knospen aus, sodass sie bis in den Herbst hinein einen schönen Blickfang bieten könne, sagte der Gärtnermeister. Die Pflanzen und ihre Bewässerung im ersten Jahr seien eine Spende der Gärtnerei anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Firma an die Stadt und speziell die Kirchenstraße, „denn schließlich war unser Familienbetrieb selbst 70 Jahre lang in der Kirchenstraße ansässig“, so Möller.

Interessengemeinschaft will für attraktive Geschäftsstraße sorgen

Insgesamt unterstützten weitere 15 Unternehmen beziehungsweise Geschäftsleute die Aktion finanziell, etliche davon legten beim Anbringen der schweren Kübel auch selbst mit Hand an. „Insgesamt haben wir dafür mehr als 3500 Euro investiert, denn die hochwertigen Kübel und die wetterfesten Halterungen sind nicht ganz billig“, berichtete Jensen. Sie hätten allerdings den großen Vorteil, dass sie mit einem Wasserspeicher ausgerüstet seien, der rund acht Liter fassen könne und damit schnelles Austrocknen verhindere.

Die Interessengemeinschaft initiiert regelmäßig zusätzliche Aktionen, um die Attraktivität der Geschäftsstraße zu erhöhen. „Im Moment sind wir alle unglaublich froh, dass wir endlich wieder Kunden begrüßen können. Zahlreiche Veranstaltungen, an denen wir uns normalerweise ebenfalls beteiligt hätten, mussten ja wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Jetzt hoffen wir, dass es wieder aufwärts geht“, meinte Jensen.

