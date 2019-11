Gefieder in allen Schattierungen

Preetz

Glücklicherweise hatten der Preetzer Bürgervorsteher Hans-Jürgen Gärtner und Peter Elgert, der Vorsitzende des RGZV, für die Begrüßung der Besucher und die Würdigung der Preisträger ein Mikrofon zur Hand, denn die zahlreichen Hähne stellten neben ihrem prächtigen Gefieder auch ihre Stimmgewalt unter Beweis.

In seiner Begrüßung machte der Vereinsvorsitzende auf zwei Zahlen aufmerksam, die für Vereine in diesem Spektrum bemerkenswert sein dürften: Zum einen kann der RGZV auf eine 111-jährige Geschichte zurückblicken und zum anderen konnten im zurückliegenden Jahr 15 neue Mitglieder gewonnen werden. Aktuell gehören dem RGZV 119 Mitglieder an.

Mitgliederzuwachs auch im 111. Vereinsjahr

„Es freut mich ganz besonders, dass wir auch auf eine leistungsstarke Jugendabteilung von 15 Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen fünf und 18 Jahren zählen können und dass sechs Jungzüchter mit 30 Tieren unsere aktuelle Schau bereichern“, so Peter Elgert.

Als einer der Jüngsten konnte sich der fünfjährige Claus Harder aus Preetz auch gleich über einen silberglänzenden Pokal freuen, der ihm als Ehrenpreis der Stadt für seine Hühner der Rasse „Brahma, blau“ von Hans-Jürgen Gärtner überreicht wurde. Den Ehrenpreis der Stadt bei den Erwachsenen erhielt Torsten Thomas aus Ascheberg für seine Zuchterfolge bei King-Tauben.

Fünf Mitglieder konnten zudem mit dem Vereinsmeister-Titel geehrt werden, darunter Elke Wölk aus Rastorf, die dem Verein seit fast 30 Jahren angehört und von Anfang an auf Tiere der eher seltenen Rasse „Araucana, goldhalsig“ schwört. Mit dem Vereinsmeister-Ttitel in der Jugendabteilung wurde die zwölfjährige Jonah Ulrich aus Kührsdorf für ihre Zuchterfolge bei Tauben der Rasse „Thüringer Schildtauben, blau mit Binden“ ausgezeichnet. Schon als Dreijährige sei sie an der Hand oder auf dem Arm ihres Vaters oft mit bei den Tauben gewesen, habe später beim Füttern und Saubermachen mitgeholfen. „Wir haben insgesamt rund 75 Tauben und mittlerweile bin ich bei zwei bis drei Ausstellungen im Jahr mit dabei“, erzählte die Zwölfjährige.

