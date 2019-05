Preetz

Wenn vier Freunde eine Männertour planen, dann kann schon etwas Spezielles dabei herauskommen. So wie bei Henning Carstens, Tim Zunkel, Christopher Klaus und Mark Harm. Der verrückte Roadtrip des Veranstalters Superlative Adventure Club (SAC) startet am 11. Mai in Brüssel, Ziel ist zehn Tage später Edinburgh. Die vier Freunde gehen als Team „De Preetzer Klabauters“ auf Tour.

Fahrzeug muss mindestens 20 Jahre alt sein

„Man muss sich schon gut verstehen, wenn man zu viert zehn Tage lang täglich rund zehn Stunden im Auto sitzt“, erzählt Henning Carstens. Der 50-Jährige ist Feuer und Flamme und erzählt begeistert. „Die Idee entstand vor drei Jahren. Wir wollten eine Männertour mit einer Gemeinnützigkeit verbinden. So sind wir auf den SAC gekommen und starteten 2016 auf dem Baltic Sea Circle einmal rund um die Ostsee.“ Voraussetzung: Das Fahrzeug muss mindestens 20 Jahre alt sein. Die Rallye ist auch eine Charity-Veranstaltung. Die rund 120 Teams müssen pro Fahrzeug 500 Euro für einen wohltätigen Zweck zusammenbringen. Carstens und seine Freunde wählten dafür den Hospizverein Preetz. „Die arbeiten ehrenamtlich – das ist unterstützenswert.“

Vier Männer brauchen nicht viel

Die 500 Euro haben sie schon zusammen, aber sie wollen mehr. Dazu müssen sie über Küstenstraßen und Schotterpisten, durch winzige Dörfer und Großstädte, durch Hochmoore und die Schottischen Highlands – natürlich links fahren und navigieren mit Karte und Kompass. Übernachtet wird unter freiem Sternhimmel in Auto und Zelt. „Wir wollen so wenig Geld ausgeben wie möglich“, so Henning Carstens. Mit dabei haben sie einen Pavillon und eine große Plane für den Grill – falls es regnet – Campinggestühl, Verpflegung und zwei Ersatzreifen. Vier Männer brauchen nicht viel. Hauptziel: Ohne Pannen ans Ziel kommen. hop

De Preetzer Klabauters-Spenden an:

Hospizverein Preetz e.V.

Verwendungszweck: Knights of the Island 2019

Förde Sparkasse

IBAN: DE81 2105 0170 0020 0519 00

BIC: NOLADE21KIE