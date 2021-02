Preetz

Warum das zu Corona-Zeiten nicht ganz einfach ist, erzählt Petra Beck im Interview.

Wie sind Sie auf die Idee des Plastikfastens gekommen?

Petra Beck: Ich konnte diese Bilder von den Abfällen nicht mehr sehen. Diese Berge von Müll in den Entwicklungsländern, die aus den Industrieländern stammen. Wir exportieren unseren Müll dorthin, weil wir selbst nicht damit fertig werden.

Ich habe eine Prognose gehört, dass 2050 mehr Plastikteilchen im Meer schwimmen als Plankton. Das ist schon ziemlich erschreckend.

Petra Beck: Mikroplastik in Obst und Gemüse

Inzwischen hat man diese Mikroplastikteile schon überall gefunden, im Boden, in Obst und Gemüse, in der Arktis. Es gibt sogar Vermutungen, dass wir sie einatmen. Welche Langzeitwirkung das hat, kann ja heute keiner sagen. Und mich hat schon früh gestört, dass Mikroplastik auch in Kosmetik enthalten ist – teilweise so klein, dass es über die Haut aufgenommen werden kann.

Wann sind Sie aktiv geworden?

2019 habe ich angefangen, darauf zu achten, so wenig Müll wie möglich zu produzieren. Ich hatte an einem Workshop unter dem Motto „Was steht auf der Visitenkarte deines Lebens?“ teilgenommen und danach gedacht, ich muss selbst aktiv werden. So bin ich auf die Idee gekommen.

Das ist Petra Beck Petra Beck (58) aus Preetz ist beruflich im medizinischen Dienst tätig. Privat begann sie vor sieben Jahren, sich mit den Auswirkungen von Mikroplastik für Umwelt und Gesundheit zu beschäftigen. Sie startete die Initiative Bye bye Plastik und richtete die Homepage www.plastikfrei-leben.info ein, wo sie in ihrem Blog ihre Erfahrungen beschreibt, Anleitungen gibt, wie man Schritt für Schritt plastikfreier leben kann, und weitere Informationen anbietet. Kontakt: Tel. 04342/858144, E-Mail: petra.beck@plastikfrei-leben.info

Im Frühjahr 2019 habe ich mit dem Projekt „Bye bye Plastik“ angefangen. Im Mai 2020 bin ich mit der Webseite und dem Blog gestartet.

Was genau machen Sie bei der Initiative „Bye bye Plastik“?

Vorbild war eine Aktion auf Bornholm von Stefanie Schroeter, die auch die Plakette entwickelt hat. Sie stellt mir und anderen Initiativen das Label zur Verfügung.

Auszeichnung für Verzicht auf Einmalplastik

Damit werden Betriebe, Organisationen und Privatpersonen ausgezeichnet, die möglichst auf Einmalplastik verzichten. Sie erhalten dafür ein Logo, mit dem sie werben können.

Ausgezeichnet mit dem Label habe ich bisher unter anderem das Hotel Birke in Kiel, das Büro des Kinderschutzbundes in Kiel oder das Geschäft Blaues Wunder in Heikendorf. In Preetz habe ich auch einige angesprochen, aber vieles ist nicht machbar, weil die Zulieferer nicht mitmachen. Letztes Jahr war außerdem sehr ruhig, weil viele mit Corona beschäftigt waren.

Ich konzentriere mich deshalb mehr auf meine Webseite, um über die Hintergründe von Plastikfasten aufzuklären, und stelle dort die Unternehmen vor und in welchen Bereichen sie auf Kunststoff verzichten.

Was packen Sie selbst ein, um unverpackt einkaufen zu können?

Ich habe einen Korb, Netze und – je nachdem, wo und was ich einkaufe – verschiedene Behälter. Weil ich gleich noch Tee einkaufen will, habe ich zum Beispiel zwei eigene Dosen dabei. Ich bin alle zwei, drei Wochen in Kiel im Unverpackt-Laden, da ich auch in Kiel arbeite.

Einkaufen mit eigenen Behältern

Da kann ich ja alles abfüllen und habe den ganzen Korb voller Gläser und Behälter. Ein Einkaufszettel ist ganz wichtig, um gut zu planen. Mein Mann und ich machen einen Wochenspeiseplan und versuchen, nur einmal die Woche einkaufen zu gehen, abgesehen von ein paar frischen Sachen.

Wie wirkt sich die Corona-Krise aus?

Auf dem Wochenmarkt darf wegen der Pandemie nichts in mitgebrachte Gläser abgefüllt werden. Viele hatten das vorher schon gemacht, jetzt befürchten sie Kontrollen. Ich merke schon, dass ich wieder mehr Plastikabfall habe, weil ich nicht so einkaufen kann wie sonst.

Wie funktioniert das in Preetz und Umgebung mit den mitgebrachten Behältern?

Da wir ja kein Fleisch und Käse mehr essen, sondern uns überwiegend vegan ernähren, kann ich das nicht genau sagen. Aber ich weiß, dass es grundsätzlich Geschäfte gibt, die ein Pfandsystem mit Behältern anbieten. An der Theke werden die Waren darin verpackt. Beim nächsten Einkauf gibt man die Behälter wieder zurück und erhält dafür neue.

In einigen Supermärkten gibt es schon lange keine Plastikbeutel mehr für Obst und Gemüse, sondern stattdessen Papiertüten und Netze.

Wenn Sie im Supermarkt Bio-Gemüse in Folie sehen, was geht Ihnen da durch den Kopf?

Das ist Blödsinn! Einfach unvernünftig. Gott sei Dank gibt es heutzutage schon das sogenannte Branding, mit dem Obst und Gemüse direkt beschriftet werden können. Bevor ich Bio-Waren in Plastik nehme, kaufe ich eher normales Gemüse, das unverpackt ist. Es geht ja nicht nur um den Abfall, sondern es hat auch gesundheitliche Aspekte. Denn durch die Verpackung haften Plastikteile am Gemüse, die wir mitessen.

Wie bewahren Sie unverpackte Lebensmittel zu Hause auf?

Überwiegend in Glasbehältern und auch Tupperdosen, die ich weiter verwende – das wäre ja Quatsch, wenn ich sie wegschmeiße. Für den Einkauf habe ich Leinen- oder Baumwollsäckchen zum Beispiel für Getreide und Haferflocken, Reis und Linsen. Die fülle ich zu Hause in Glasbehälter um, und die Stoffsäckchen kann ich wiederverwenden.

Welche Tipps haben Sie noch zum Thema Nachhaltigkeit?

Einkaufspläne machen und schauen: Was kann ich in der nahen Umgebung unverpackt einkaufen? Beutel mitnehmen, damit man keine Tüten im Laden kaufen muss. Man sollte sich überlegen, was einen am meisten stört, und dann eines nach dem anderen angehen. Dass man sich zum Beispiel einen Becher in die Tasche steckt, wenn man unterwegs einen Kaffee trinken will.

Kleine Schritte helfen schon

Perfekt ist keiner. Und wir brauchen auch nicht den einen perfekten Menschen, sondern Millionen nicht perfekte Menschen, die vielleicht einmal in der Woche Plastik einsparen. Das ist hochgerechnet eine Menge Müll, der nicht in den Umlauf kommt. Es helfen die kleinen Schritte, die viele Menschen machen.

Ein weiterer Tipp: Einfach mal freundlich die örtlichen Geschäftsleute ansprechen, ob es nicht auch anders geht und man nicht seine eigenen Behälter mitbringen darf. Es gibt noch eine Menge Möglichkeiten zum Beispiel für Salatbars. Es gibt Supermärkte, die schon Unverpackt-Stationen haben.

Worüber ärgern Sie sich am meisten?

Zigarettenstummel sind heftig. Wenn man hier auf den Markt geht, sieht man sie überall, auch am Sitzplatz beim Schuster. Es wäre vielleicht nicht schlecht, dort einen Aschenbecher aufzustellen.

Ärger über Zigarettenkippen

Es ist unglaublich, wie viele Giftstoffe in so einer Kippe enthalten sind. Bei jedem Regen werden diese ins Grundwasser gespült, die kann man nicht herausfiltern. Dabei gibt es doch an vielen Stellen Mülleimer. Man kann auch ein Schraubglas mit Sand in die Tasche stecken, das ist doch nicht zu viel verlangt.

Und es ärgert mich, dass die Möglichkeiten, die wir schon beim Einkauf mit eigenen Behältern hatten, durch Corona wieder eingeschränkt wurden. Und dadurch, dass die Geschäfte geschlossen haben, boomt der Onlinehandel leider wieder, wo mehr Verpackungsmüll anfällt. Dabei kann man in vielen Läden vor Ort auch telefonisch bestellen.

Was wünschen Sie sich für dieses Jahr?

Wieder mehr Aufmerksamkeit für den Umweltschutz und die Problematik des Plastikmülls. Das ist durch die Pandemie ein bisschen untergegangen. Und ich hoffe, dass sich das Unverpackt-System noch mehr ausweitet. Außerdem sollte nicht vergessen werden, wie sehr sich die Umwelt erholt hat im ersten Lockdown, dass zum Beispiel in Venedig das Wasser klar wurde.