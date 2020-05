Ein Strandkorb am Möltenorter Strand in Heikendorf ist bei Gästen begehrt, die Hauptsaison am Möltenorter Strand in Heikendorf hat begonnen. Seit vergangener Woche stehen auch Strandkörbe für Dauernutzer und Tagesmieter bereit. Doch in Corona-Zeiten gilt es, besonders eine Vorgabe zu beachten.