Wankendorf

Fast alle Sitzungsteilnehmer steuerten am Montagabend das Testmobil vor dem Familienzentrum an. Celia Mannerow von der Trappenkamper Friesen-Apotheke nahm Abstrich um Abstrich aus den Nasen, positive Ergebnisse kamen dabei nicht heraus. Die Schnelltestaktion wurde in einer Ausschusssitzung zuvor auf Vorschlag von Heinz Michalske (Grüne) beschlossen. „Wir sitzen lange Zeit zusammen und reden viel, das ist ein Risiko. Man hat es ja in Stolpe gesehen, dort saßen die Ausschussmitglieder acht Meter auseinander und haben sich trotzdem angesteckt“, sagte der 65-jährige Wankendorfer mit Blick auf den Corona-Ausbruch im Nachbarort vor einem Jahr.

Neue Energie- und Gewerbeprojekte geplant

Trotz der negativen Schnelltests gaben die Ortspolitiker Gas: In 40 Minuten arbeiteten sie 20 Tagesordnungspunkte ab. „Die Ausschüsse haben sehr gut vorgearbeitet“, merkte Bürgermeisterin Silke Roßmann an. Mit Satzungsbeschlüssen stellte das Gremium die Weichen für neue Energie- und Gewerbeprojekte. Am Sportplatz der örtlichen Grundschule soll jetzt ein Blockheizkraftwerk mit einer Wärmeleistung von 2,2 Megawatt entstehen. Zugleich kann mit der Anlage bis zu einem Megawatt Strom produziert werden.

Abgeschlossen wurde weiterhin die Planung für die Erweiterung des Gewerbegebiets Auf dem Bös. Rund drei zusätzliche Hektar Fläche können zukünftig bebaut werden, erläuterte die Bürgermeisterin. „Wir verzeichnen eine rege Nachfrage von Firmen und Betrieben“, erklärte Silke Roßmann. In Sachen Städtebauförderungsprogramm geht es derzeit um die Auswertung der Eigentümerbefragung. Gut 800 Haushalte in der Ortslage von Wankendorf wurden um Informationen zu den Wohngebäuden gebeten – von Baujahr und Nutzungsart über Heizungs- und Energiesystem bis hin zu umgesetzten oder geplanten Sanierungen. „600 Haushalte haben mitgemacht, der Rücklauf ist super“, freute sich die Gemeindechefin.

Städtebauförderung: Fördergebiet wird festgelegt

Das beauftragte Planungsbüro wird im Laufe der nächsten Monate weitere Untersuchungen anstellen. Ziel ist, mit den Ergebnissen Lage und Ausmaß eines Förder- und Sanierungsgebiets festzulegen. Wer dort eine Immobilie besitzt, kann bei geplanten Erneuerungen von besseren Abschreibungsmöglichkeiten oder von Steuervorteilen profitieren. Voraussichtlich Ende dieses Jahres wird die aus Ortspolitikern bestehende Lenkungsgruppe die Kulisse eines Fördergebiets festlegen und dem Land zur Entscheidung vorlegen. Zwischenstände werden auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht, das Städtebauförderungsprogramm unter dem Titel „Lebendige Zentren“ dürfte auch auf der nächsten Gemeindevertretersitzung besprochen werden. Dann soll dort auch wieder das Testmobil anrollen, kündigte Heinz Michalske an: „Nur eine einmalige Testaktion macht ja keinen Sinn.“