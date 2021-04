Schönberg

„Wir haben lange überlegt, aber wir müssen die Situation realistisch einschätzen. Deshalb haben wir uns entschieden, auch in diesem Jahr die Probsteier Korntage abzusagen“, erklärte Peter Dieterich, Vorsitzender des Tourismusverbandes Probstei auf Nachfrage. Aufgrund der Entwicklung des Infektionsgeschehens sei es nicht absehbar, dass in Kürze Treffen von vielen Menschen wieder möglich werden. Eine Eröffnungs- und Abschlussfeier der Probsteier Korntage im ursprünglichen Umfang sei aber im kleinen Kreis nicht das, was diese Veranstaltungen ausmachen – nämlich ein gemeinschaftliches Ereignis, so Dieterich weiter. Er habe bereits mit dem Schönberger Bürgermeister gesprochen, der mit seiner Gemeinde die Eröffnungsfeier ausgerichtet hätte. „Das verschieben wir nun erneut ins nächste Jahr“, so Dieterich.

Geteiltes Stimmungsbild in den Dörfern

Bereits im vergangenen Jahr war die Veranstaltungsreihe abgesagt worden. Ebenso wie auch der große Strohfigurenwettbewerb. Den werde es ebenfalls in diesem Jahr nicht geben, so Dieterich weiter. Eine Abfrage bei den ehrenamtlichen Teams in den Dörfern habe ein geteiltes Stimmungsbild ergeben, doch etliche Strohfigurenbauer hatten das Projekt für dieses Jahr bereits ad acta gelegt. „Die Teams dürfen sich nicht treffen und selbst, wenn es demnächst möglich würde, wären die Figuren, wie wir sie in der Probstei kennen, nicht zu schaffen“, so der Verbandsvorsitzende weiter. Es stehe natürlich jedem Dorf frei, auf eigene Initiative kleinere Figuren aufzustellen. „Auch wenn Gemeinden sich entschließen, im Sommer Veranstaltungen wie Lesungen oder Ähnliches anzubieten, wollen wir das gern unterstützen“, versprach Dieterich. Diese kulturellen Angebote liefen dann aber nicht unter der Marke „Probsteier Korntage“.

Üblich wären Rundtouren in Reisebussen

Die Reiseleiter des Tourismusverbandes sind bereits informiert. Sie führen ansonsten während der Sommermonate über 100 Reisebusse durch die Probsteier Dörfer und zeigen den Gästen die von Jahr zu Jahr perfekter werdenden Kunstwerke aus Stroh.