Die Urlaubskirche Probstei startet am 1. Juli. Urlauberpastorin Jane Mentz hat ihre Angebote mit Blick auf die Corona-Regeln abgewandelt. So können sich in Schönberg, Laboe, Stein und Probsteierhagen Einheimische und Gäste auf ein buntes Programm freuen.

Von Astrid Schmidt