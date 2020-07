Corona hat viele Pläne hinfällig gemacht. So auch bei dem Tökendorfer Hans-Peter Baumgartner. Der 46-Jährige hatte seit Oktober für seinen ersten Triathlon in der Mitteldistanz trainiert. Im Juni sollte es zum Wettkampf nach Dänemark gehen. Daraus wurde nichts. Deshalb trat er zu Hause an - alleine.