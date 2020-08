Bei den Probsteier Kunsttagen am 5. und 6. September stellen über 30 Künstler an verschiedenen Veranstaltungsorten in der Probstei ihre Werke aus. Gemälde, Fotografien, Skulpturen: Das Angebot ist vielfältig. Christine Lüneburg und Thomas Amthor öffnen die Türen zu ihrem Atelier in Fargau-Pratjau.