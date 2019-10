Die kulturelle Szene in Schönberg bekommt Zuwachs. Felicitas J.M. Zoppek gründete einen Theaterverein und richtet ihr Atelier unter dem Titel „Kasper & Co.“ In der Ladenzeile am Holmer Marktplatz ein. Der Theaterverein stellt sich dort am Sonnabend, 23. November, um 18 Uhr mit einer Aufführung vor.