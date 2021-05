In Corona-Zeiten boomt die Nachfrage nach Gemüse aus dem eigenen Anbau. Bei vielen Kleingartenvereinen besteht bereits eine Warteliste. Nun bietet ein Landwirt aus dem Kreis Plön an, Gemüsebeete zu mieten. Dafür hat er auf seinem Hof in Gut Trenthorst (Gemeinde Lehmkuhlen) 30 Parzellen angelegt.