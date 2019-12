Von Indianern und glücklichen Eltern

Kreis Plön

Christoph Peters ist Musiker und Kleinkünstler und Tausenden von Menschen als Butler Alfred bekannt. Er muss nicht lange überlegen für sein besonderes Weihnachtserlebnis. 1965 schenkten ihm seine Eltern ein Indianerkostüm mit Federstirnband und Spielzeuggewehr – und Skier. Und weil damals ausnahmsweise zu Weihnachten viel Schnee lag, fuhr er auf Skiern in seinem Indianerkostüm durch Klausdorf. „Die anderen Kinder haben mich alle ausgelacht. Das ging auf mein Ego.“ Dabei hatte er kurz zuvor den Abenteuerroman „Lederstrumpf“ gelesen, in dem der Stamm der Mohikaner bis auf zwei Personen erfriert. Indianer im Schnee fand Peters also ganz normal. Und heute freut sich der Komiker, wenn man über ihn lacht.

Jeder bringt etwas zu essen mit bei den Demmins

Der Preetzer Bürgermeister Björn Demmin genoss die Weihnachten der vergangenen Jahre. Dann feierte er zusammen mit seiner Familie, den Eltern, Schwiegereltern und Geschwistern. Auslöser war sein kleiner Sohn. Der wunderte sich, dass der Weihnachtsmann am 1. und 2. Weihnachtstag bei den Omas und Opas auch noch Geschenke abgegeben hatte. An Heiligabend hatte er schon bei Mama und Papa Station gemacht. „Kann der das nicht alles auf einmal abgeben?“, fragte er naseweis in die Runde. Jetzt kommen alle am Heiligabend in Preetz zusammen. „Das Materielle ist in den Hintergrund getreten“, sagt Demmin. Jeder bringt mit, was er essen möchte. Ein buntes Büfett mit Käse, Fisch, Frikadellen, Wiener Würstchen und kalter Entenbrust entsteht auf diese Weise. „Das sind die schönsten Feiern.“ Eine Besonderheit gibt es nach dem Essen. Jeder darf ein Lied für eine Playlist vorschlagen. Die Titelfolge ist so bunt wie das Essen und reicht je nach Generation von Marschmusik über Hardrock bis hin zu Hip Hop.

Ein Hund mit Handicap, aber glücklich

Die Familie von Kreisbrandmeister Manfred Stender beschenkte sich im vergangenen Jahr zu Weihnachten selbst. Ein Springer Spaniel zog als kleiner, süßer Welpe in das Haus in Stolpe. Doch der Hund hat ein Handicap. Er ist auf beiden Augen blind. Familie Stender suchte sich das Tier aber bewusst aus, um zu helfen. Ganz früh erlitt der Rüde eine Entzündung in den Augen, die die Sehkraft völlig zerstörte. Das hindert ihn allerdings nicht daran, ein relativ normales und wohl auch zufriedenes Hundeleben zu führen. Manfred Stender: „Was der alles kann!“ Nach einiger Zeit orientierte er sich allein in den Räumen. Der Springer Spaniel läuft sogar an einem speziellen Drahtgebinde nebenher, wenn der oberste Feuerwehrmann im Kreis mit dem Fahrrad unterwegs ist. „Es ist anstrengend, macht aber Spaß.“ Stender dachte sich einen ganz besonderen Namen für das Tier aus. Einen ziemlich passenden: Stevie. In Anlehnung an den berühmten US-Sänger Stevie Wonder, der auch blind ist, aber sich dadurch nie hat das Leben vermiesen lassen.

Elf Tage fehlten am richtigen Christkind

Michael Martins, der Leiter des Polizeireviers Plön, muss nicht lange über sein schönstes Weihnachtsfest nachdenken. Seine Gattin ist exakt derselben Meinung. Es war das Jahr 1994. Damals kam am 13. Dezember sein ältester Sohn zur Welt. Wenige Tage vor Heiligabend kehrte seine Frau mit dem Baby nach Hause zurück. „Das war anders als vorher. Natürlich schöner. Herzlicher als sonst. Es drehte sich alles um den Kleinen.“ Die Familie sammelte sich, um den jüngsten Spross der Martins anzuschauen. Sie legten das Baby auch einmal kurz unter den Weihnachtsbaum, um das schöne Bild zu haben. Fast wie ein Christkind. Michael Martins kennt auch das schönste vorgezogene Weihnachtsgeschenk. Das ist sein zweiter, heute 20-jähriger Sohn, der im August zur Welt kam.

Die ganz große Familienfeier bei den Thodes

Sven Thode erinnert sich sehr genau an die großen Familienfeste, die man vor zehn, 15 Jahren in Kiel feierte. Es war ein ganztägiges Event für den Vorsitzenden des Kreissportverbands. „Eine ganz große Runde.“ Schon vormittags reisten alle in die Landeshauptstadt, aßen gemeinsam Mittag. Gingen an der Spiellinie spazieren und schauten, was die Seehunde so machten. Die Bescherung verlief anders. Es wurde gewürfelt. Wer eine sechs oder eins schaffte, der durfte sich eines seiner Geschenke nehmen. „So greifen nicht alle gleichzeitig zu und packen aus. Das einzelne Geschenk wird gewürdigt.“ Zur Abwechslung gibt es Ramsch-Julklapp. Jeder bringt einen Gegenstand mit, den mit Sicherheit niemand haben möchte. Und der muss sein Geschenk auch noch über den grünen Klee loben. „Das macht immer viel Spaß“. Heute sind die Weihnachtsrunden nicht mehr so groß bei Sven Thode. Todesfälle in der Familie und Umzüge von Verwandten in andere Regionen Deutschlands: „Der Kreis ist kleiner geworden.“

