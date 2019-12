Landwirte richten sich an Verbraucher

Laboe

Ein Traktor auf dem Parkplatz vor dem Einkaufszentrum, davor ein Schild: "Land schafft Verbindung – Wir tischen auf." Thomas Schneekloth aus Barsbek, Lasse Stoltenberg aus Probsteierhagen, Thomas Schröder aus Probsteierhagen und Anna Lena Behn aus Ratjendorf stehen vor dem Schlepper, verteilen Flyer und kommen mit den Bürgern vor dem Einkaufszentrum in Laboe ins Gespräch. Sie wollen auf ihre Situation aufmerksam machen, den Verbrauchern erklären, weshalb sie mit ihren Traktoren auf die Straßen gehen.

Nach zwei Stunden war die Whatsapp-Gruppe voll

„Den Landwirten in der ganzen Bundesrepublik reicht es. Wir wollen nicht die Buhmänner der Nation sein und für alles verantwortlich gemacht werden“, erklärte Thomas Schneekloth. Deshalb sei im Oktober ein bundesweites Netzwerk „Bauern wehren sich“ entstanden. Nach zwei Stunden war die Whatsapp-Gruppe voll, also 257 Nutzer dabei. In Windeseile entstanden auf Landes- und schließlich auf Kreisebene weitere Whatsapp-Gruppen, in denen sich die Bauern austauschen, informieren, organisieren. Schließlich wurde die Bewegung in „Land schafft Verbindung“ umbenannt, um positive Signale zu setzen.

Mit ihrer Aktion wollen sie Verbraucher direkt ansprechen, ihre Beweggründe erklären und auch, welchen Beitrag sie selbst zum Klima- und Naturschutz leisten können und wollen. „Wir wollen nicht, dass Rohstoffe aus Ländern eingeführt werden dürfen, in denen andere Standards gelten als bei uns. Denn damit können wir uns nicht vergleichen, das ist kein fairer Wettbewerb. Und wir wollen die Verbraucher fragen, ob wirklich immer alles billig, billig, billig sein muss“, erklärte Schneelkloth aus Barsbek. Sein Kollege Thomas Schröder betreibt Weidemilchwirtschaft. „Pro Liter bleibt gerade mal ein halber Cent beim Bauern“, berichtet Schneekloth weiter. Die Landwirte fordern: „Einen Hof zu betreiben, muss weiterhin wirtschaftlich möglich sein.“

Die Reaktionen sind unterschiedlich

Die Menschen auf dem Weg zum und vom Einkaufen reagieren unterschiedlich. Die Mehrheit nimmt die Anwesenheit der Landwirte schweigend zur Kenntnis. Doch viele Menschen nehmen den Flyer mit, einige bleiben stehen und sprechen mit den Bauern. Wie Götz und Christiane Wolf-Schwerin aus Probsteierhagen. Sie begrüßen die Aktion. „Es ist gut, dass die Bauern an die Verbraucher herangehen“, so Götz Wolf-Schwerin. Hans-Helmut Lucht aus Laboe bewertet das Thema als „sehr wichtig“ und nennt das Stichwort Tierwohl. Er gehe unter anderem ganz bewusst im Laboer Edeka-Markt einkaufen, weil der dortige Marktleiter sich sehr für die regionalen Produkte einsetze.

Die Landwirte stünden zu Umwelt- und Naturschutz, erklärt Schneekloth. Der sei aber nur möglich, wenn er in Kooperation mit den Landwirten und Eigentümern gemeinsam entwickelt und praxistauglich umgesetzt werde. „Die Politik muss klare Rahmenbedingungen schaffen, damit wir eine langfristige Perspektive haben“, so Thomas Schröder. „Natürlich haben wir auch unseren Anteil am Klimawandel, aber wir sind es nicht allein“, so Schneekloth. Der Aufklärungsaktion sollen weitere folgen. So werde es am 4. Januar Mahnfeuer in den Dörfern geben, am 8. Januar kommen die Landwirte im Bullentempel in Rendsburg zusammen, um ihre Vorstellung für eine Landwirtschaft der Zukunft zu skizzieren. „Das Ergebnis wird dann einfließen in den Runden Tisch mit der Bundeskanzlerin“, kündigte Schneekloth an.

Informationen zum Netzwerk: www.landschafftverbindung.de