Menschenkette gegen Tierversuche

Beim Preetzer Neujahrsempfang am Sonntag, der aus Platzgründen erneut in die Mensa der Schulen am Hufenweg verlegt worden war, reichten die Stühle dennoch nicht aus. Neben Preetzer Bürgern waren auch viele Gäste aus Nachbarorten gekommen, zudem eine Delegation aus der Partnerstadt Stavenhagen.