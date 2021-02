Demo am Sonntag - Protestaktion in Preetz: Autokorso mit Impfgegnern rollt an

Ein Autokorso wird am Sonntag, 28. Februar, durch Preetz rollen. „Impfkritiker wollen wie schon in den vergangenen Wochen in Kiel nun auch in Preetz mit Lautsprecherdurchsagen auf ihre Meinung zu den Corona-Schutzimpfungen aufmerksam machen“, teilt Bürgermeister Björn Demmin mit.