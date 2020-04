Plön

Der 10. Januar 2020 ist ein denkwürdiger Tag, auch wenn das damals wohl noch kaum einer weiß. Es ist der Tag, an dem sich das Gesundheitsamt des Kreises Plön das erste Mal mit dem Coronavirus befasst. Es ist eine interne Besprechung. Wohl kaum jemand ahnt damals auch nur, welche Folgen die Corona-Krise einmal haben würde.

In den folgenden Tagen und Wochen scheinen sich die Ereignisse zu überschlagen. Lesen Sie hier das Protokoll der Krise: So kam das Coronavirus in den Kreis Plön.

27. Januar: Es ist einer der wichtigsten Tage im Verlauf der Corona-Krise im Kreis Plön. Denn es ist der Tag, an dem der Kreis Plön erstmals mit den Kliniken über das Virus, die Vorbereitungen und mögliche Folgen redet. Die zentralen Themen wie Patientenfluss und Isolierung werden mit der Klinik Preetz besprochen. Am selben Tag werden auch der Mitarbeiter des Rettungsdienstes eingewiesen. „Es kommt auf jeden an, ob in Arztpraxen, Krankenhäusern, Verwaltungen oder bei den Menschen zu Hause“, so der Leiter des Gesundheitsamts, Dr. Josef Weigl. Das Geschehen gehe in die ansteigende Phase. Man müsse bemüht sein, weniger schwer erkrankte Menschen aus der Klinik herauszuhalten.

28. Februar: Wohl das erste Mal wird ein Mensch im Kreis Plön auf das Coronavirus getestet. Die Frau, die Symptome zeigt, wird in der Klinik Preetz auf das Coronavirus untersucht. Die Ärzte finden das Coronavirus nicht. Die Frau wird nach Hause entlassen.

3. März: Die Kieler Nachrichten berichten: "Zwei Menschen vorsorglich in Quarantäne". Sie sind zu diesem Zeitpunkt wegen des Coronavirus in häuslicher Isolation. Alle Tests an ihnen fallen bis dahin negativ aus.

In der Kreisverwaltung selbst bereiten sich die Mitarbeiter auf das Coronavirus vor. Ein Tipp im Kreishaus Plön: Das Händeschütteln zur Begrüßung vermeiden.

„Wir fangen an, uns darauf einzustellen“, sagt Hermann Bölting, Geschäftsführer der Klinik Preetz. Die Hygienefachkraft schult die Mitarbeiter noch einmal. Auf jeder Station gebe es „schon immer“ spezielle Zimmer, auf denen Patienten isoliert werden können. Sie kommen zum Beispiel bei Fällen von Influenza oder Noroviren zum Einsatz. In der Eingangshalle informiert die Klinik auf Plakaten Besucher und Patienten über Verhaltensregeln. Eine davon: Wenn Menschen mit Erkältungssymptomen in die Klinik kommen, sollen sie im Erstgespräch zwei Meter Abstand zu den Mitarbeitern halten. Das Beste sei, den Fall telefonisch zu klären.

9. März: Im Kreis Plön gibt es nach offiziellen Angaben zwei bestätigte Fälle, in denen Menschen an der vom Coronavirus ausgelösten Krankheit leiden. Die Infizierten befinden sich mit den Ehepartnern in häuslicher Isolation. Ein Mann war aus dem Skiurlaub in Ischgl, Österreich, zurückgekehrt und hatte sich mit Symptomen bei seinem Hausarzt telefonisch gemeldet. Der weitere erkrankte Mann ist auf einem Flug angesteckt worden, in dem ein positiv getesteter Erkrankter mit an Bord saß.

10. März: Das Land rät davon ab, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen abzuhalten.

Kreiswehrführer Manfred Stender, der stellvertretende Landrat Thomas Hansen und Vertreter des Gesundheitsamts kommen zu einem Gespräch zusammen. Sie reden über die Delegiertenversammlung

der Kreisfeuerwehr Plön, die für den 13. März in Schwentinental angesetzt ist. Dorthin kommen in der Regel rund 300 Feuerwehrkräfte, Gäste aus anderen Organisationen, Vertreter des Kreistages und der Verwaltung.

11. März: Die Kieler Nachrichten berichten: "Zwei große Verbände im Kreis Plön ziehen die Konsequenz aus der Corona-Gefahr und sagen große Veranstaltungen ab. Der Unternehmensverband Ostholstein/ Plön lässt seinen Jahresempfang ausfallen, der Kreisfeuerwehrverband Plön seine Delegiertenversammlung."

12. März: Der Kreis Plön erlässt wegen des Coronavirus eine Meldepflicht. Sie gilt für öffentliche Veranstaltungen mit mehr als 50 Menschen. Feuerwehren stellen ihre Übungsdienste ein. Vereine und Verbände sagen massenhaft Treffen, Jahresversammlungen oder Konzerte ab. Das Gesundheitsamt des Kreises appelliert an die Menschen, auf unnötige Reisen auch innerhalb Deutschlands zu verzichten.

Der stellvertretende Landrat Thomas Hansen ruft die Menschen dazu auf, in Familie, Nachbarschaft und Freundeskreis kleine Netzwerke zu bilden. Dabei könne man sich gegenseitig helfen, zum Beispiel bei Einkäufen oder bei der Kinderbetreuung.

13. März: Die Kreisverwaltung Plön und die Kommunen im Kreis Plön schließen ihre Verwaltungen und Einrichtungen oder verkürzen Öffnungszeiten. Um das Coronavirus einzudämmen, schotten zum Beispiel die Städte Plön und Preetz ihre städtischen Einrichtungen ab.

15. März: Im Kreis Plön gibt es vier neue Fälle von Covid-19. Damit leiden nach offiziellen Zahlen aus dem Kreishaus sechs Menschen an der vom Coronavirus ausgelösten Krankheit. Alle vier neuen Fälle befinden sich in häuslicher Quarantäne. Die erste Person ist ein Reiserückkehrer aus Ischgl, der ohne Symptome positiv getestet wurde. Die neuen Infizierten zwei und drei sind Eheleute, die durch ihr Kind, einen Reiserückkehrer aus Ischgl, angesteckt werden. Die letzte positiv getestete Person ist ebenfalls ein Reiserückkehrer und hatte ein höheres Kontaktprofil. Noch in der Nacht werden 24 Menschen ermittelt und unter Quarantäne gesetzt. Vier davon befinden sich im Kreis Plön. Für die weiteren Menschen werden die Gesundheitsämter informiert.

16. März: Schulen und Kitas sind geschlossen.

17. März: Weitere öffentliche Einrichtungen wie Rathäuser und Ämter im Kreis Plön schränken ihre Öffnungszeiten ein oder schließen.

Das Rote Kreuz ruft dringend zu Blutspenden auf. Die Versorgungslage mit Blutpräparaten sei angespannt.

18. März: Im Kreis Plön gibt es zwei neue Fälle von Covid-19. Damit leiden nach offiziellen Zahlen acht Menschen an der vom Coronavirus ausgelösten Krankheit.

Seit diesem Tag und Touristen Schleswig-Holstein nicht mehr betreten, viele Geschäfte müssen schließen. Das beschließt die Landesregierung.

Die Kreisverwaltung Plön schließt angesichts der zunehmenden Zahl von Corona-Erkrankungen alle ihre Verwaltungsgebäude für den Publikumsverkehr.

19. März: Im Kreis Plön gibt es zwei neue Fälle von Covid-19. Damit leiden nach offiziellen Zahlen zehn Menschen an der vom Coronavirus ausgelösten Krankheit.

Aufgrund der Schließung der Schulen stellen die Verkehrsbetriebe Kreis Plön (VKP) ihren Betrieb auf den Ferienfahrplan um.

Die Förde Sparkasse reduziert ihre Öffnungszeiten. Außerdem schließt sie vorübergehend sieben Filialen im Kreis Plön.

Die Meerwasserschwimmhalle Laboe ist geschlossen.

Die Kieler Nachrichten berichten über die Notfallpläne von Polizei und Feuerwehr, das THW hat zu diesem Zeitpunkt seinen Ausbildungsdienst ausgesetzt. Die Polizei bittet die Menschen, nur in dringenden Fällen persönlich auf den Wachen zu erscheinen. Um den Betrieb im Klärwerk Preetz zu gewährleisten, sind die Mitarbeiter des Abwasserzweckverbands in zwei Fünfer-Teams aufgeteilt, die im wöchentlichen

Wechsel arbeiten.

Angebote in Kur- und Reha-Einrichtungen sowie in teilstationären Pflegeeinrichtungen auf dem Gebiet des Kreises Plön werden verboten oder eingeschränkt. Landrätin Stephanie Ladwig appelliert an die Bürger, zu Hause zu bleiben. Sie weist darauf hin, dass Zusammenkünfte in der Öffentlichkeit zurzeit verboten seien.

20. März: Im Kreis Plön gibt es einen neuen Fall von Covid-19. Damit leiden nach offiziellen Zahlen elf Menschen an der vom Coronavirus ausgelösten Krankheit.

Der Kreis Plön richtet ein Bürgertelefon sowie eine E-Mail-Adresse für Fragen zu Corona ein.

Als touristisch attraktiver Kreis an der Ostseeküste schränkt Plön die Nutzung von Zweitwohnungen ein – sie ist auf dem Gebiet des Kreises Plön ab sofort untersagt. Für Bewohner, die ihren Erstwohnsitz im Kreis Plön haben, gilt das jedoch nicht. Ausgenommen sind auch die Nutzungen aus zwingenden Gründen. Der Kreis setzt damit eine Vorgabe des Landes um.

Im Ostseebad Laboe werden die Häfen gesperrt. Der private Jachthafen Baltic Bay ist ebenfalls gesperrt.

Die Zahl der Menschen, die sich zusammen im öffentlichen Raum aufhalten dürfen, werden auf fünf beschränkt.

21. März: Weitere Hilfsaktionen laufen an, Helferkreise gründen sich. Jetzt möchte auch die Stadt Plön helfen – älteren Menschen, Plönern, die zu einer Risikogruppe zählen oder die in Quarantäne sind. Dazu wird eine Helferbörse eingerichtet.

Der Kreis verfügt, dass abweichend vom Ladenöffnungszeitengesetz folgende Verkaufsstellen an Sonntagen in der Zeit von 11 bis 17 Uhr geöffnet sein dürfen: Einzelhandel für Lebens- und Futtermittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Poststellen, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte, Lebensmittelausgabestellen (Tafeln), Großhandel und Apotheken. Gesetzliche Feiertage sind durch die Verordnung nicht erfasst.

Im Möltenorter Hafen schreitet die Wasserschutzpolizei ein und stoppt die Arbeiten der Firma Yachtservice Heikendorf. Bei der Firma und den Besitzern der Boote stieß das Vorgehen auf Unverständnis.

22. März: Im Kreis Plön gibt es einen neuen Fall von Covid-19. Damit leiden nach offiziellen Zahlen zwölf Menschen an der vom Coronavirus ausgelösten Krankheit.

23. März: Ein am Coronavirus erkrankter Mensch aus Stolpe ist am Wochenende gestorben. Er war der zweite stellvertretende Bürgermeister. Es ist der erste Todesfall im Kreisgebiet und der zweite in Schleswig-Holstein. Der Erkrankte gehörte aufgrund seines Alters und seiner Vorerkrankungen zur Hochrisikogruppe.

Im Kreis Plön gibt es neun neue Fälle von Covid-19. Damit leiden nach offiziellen Zahlen 21 Menschen an der vom Coronavirus ausgelösten Krankheit.

Die Kieler Nachrichten berichten, dass Menschen, deren Autokennzeichen nicht mit "PLÖ" beginnt, angefeindet werden. Hintergrund ist der Touristen-Stopp in Schleswig-Holstein.

Der Preetzer Edeka-Markt von Kai Schröder berichtet von Hamsterkäufen. Seit 39 Jahren ist er in der Lebensmittelbranche, war schon als Lehrling bei Edeka. Doch Szenen wie derzeit hat er noch nicht erlebt. „Diese Situation ist einmalig“, fasst er zusammen.

24. März: Die Zahl der Corona-Infizierten ist im Vergleich zum Vortag um fünf Fälle gestiegen. Damit haben sich 26 Menschen im Kreis Plön offiziell mit dem Coronavirus angesteckt.

Das Verbot zur Nutzung der Zweitwohnung wird vom Land gelockert. Wer sich zu diesem Zeitpunkt in der Nebenwohnung aufhält, ist nicht mehr zur Rückkehr an den Erstwohnsitz verpflichtet.

25. März: Im Kreis Plön gibt es fünf neue Fälle von Covid-19. Damit leiden nach offiziellen Zahlen 31 Menschen an der vom Coronavirus ausgelösten Krankheit. Zwei Patienten liegen im Krankenhaus.

Die Kieler Nachrichten berichten darüber, wie sich die Klinik Preetz auf das Coronavirus vorbereitet. Dazu hat sie eine Infektionsaufnahme und einen Isolationsbereich eingerichtet sowie die Zahl der Beatmungsgeräte aufgestockt. Ein infizierter Patient muss beatmet werden.

26. März: Die Zahl der Corona-Infizierten ist im Vergleich zum Vortag um sieben Fälle gestiegen. Damit haben sich 38 Menschen im Kreis Plön offiziell mit dem Coronavirus angesteckt.

Apotheken und Tankstellen im Kreis Plön dürfen ab sofort wegen der Corona-Krise nicht nur an Sonntagen, sondern auch an Feiertagen öffnen.

27. März: Die Zahl der Corona-Infizierten ist im Vergleich zum Vortag um sieben Fälle gestiegen. Damit haben sich 45 Menschen im Kreis Plön offiziell mit dem Coronavirus angesteckt.

Stephanie Ladwig, Landrätin des Kreises Plön, bittet niedergelassene Ärzte um Hilfe. Die übliche Versorgung könne in Zeiten der Corona-Krise nicht wie gewohnt aufrechterhalten werden. Neue Strukturen müssten eingerichtet und entwickelt werden. „Noch ist etwas Zeit zur Vorbereitung“, so Ladwig.

29. März: Die Zahl der Corona-Infizierten ist im Vergleich zum Freitag, 27. März, um neun Fälle gestiegen. Damit haben sich 54 Menschen im Kreis Plön offiziell mit dem Coronavirus angesteckt. In klinischer Behandlung befinden sich fünf Menschen.

30. März: Die Zahl der Corona-Infizierten ist im Vergleich zum Vortag unverändert geblieben. Damit haben sich 54 Menschen im Kreis Plön offiziell mit dem Coronavirus angesteckt.

Landrätin Stephanie Ladwig sagt im Interview mit den Kieler Nachrichten: "Wir können die Lage bewältigen."

31. März: Ein 80-Jähriger aus dem Kreis Plön, der mit dem Coronavirus infiziert war, stirbt im Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster. Es ist der zweite Todesfall im Kreis Plön im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Zahl der positiv getesteten Menschen im Kreis Plön steigt um zwei. Damit haben sich mittlerweile offiziell 56 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt, vier davon befinden sich im Krankenhaus. Alle anderen sind in häuslicher Quarantäne.

1. April: Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Plön steigt den dritten Tag in Folge nur gering. Zwei neue Fälle werden im Vergleich zum Vortag registriert, sodass sich bisher offiziell 58 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Wie bekannt wird, stammen beide Toten aus dem Kreis Plön aus Stolpe.

2. April: Im Pflegeheim Haus am Cathrinplatz in Preetz wird ein Coronafall gemeldet. Es handelt sich um einen Mitarbeiter. Es ist der erste bekannte Corona-Fall in einer Pflegeeinrichtung im Kreis Plön.

3. April: Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Kreis Plön klettert auf 68. Die Ostsee-Gemeinden Laboe und Schönberg sperren ab. Am Wochenende sind mehrere Parkplätze dicht, auch private Betreiber ziehen mit und lassen keine Autos mehr rauf. Der Fördewanderweg wird gesperrt, zwischen Laboe und Heikendorf ist kein Durchkommen mehr. Die Begründung: zu viele Touristen.

4. April: 72 Menschen im Kreis Plön tragen offiziell das Coronavirus in sich.

5. April: Ein Mensch mehr als am Vortag wird positiv auf das Coronavirus getestet. Damit sind offiziell 73 Menschen im Kreis Plön infiziert. Die Ostseegemeinden besuchen deutlich weniger Touristen als noch vor einer Woche.

6. April: Die Zahl der Menschen im Kreis Plön, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, ist gestiegen. Gestern gab es offiziellen Zahlen zufolge zwei neue Corona-Fälle. Damit infizierten sich im Kreis Plön seit Beginn der Krise offiziell 75 Menschen mit dem Coronavirus.

