Die Corona-Krise stellt die Gemeinschaftsschule Probstei vor eine besondere Herausforderung. Es stehen nicht nur 77 Abi-Prüfungen an, sondern auch der vorbereitende Unterricht für 172 Schüler, die den Ersten Allgemeinbildenden Schulabschluss (ESA) und den Mittleren Schulabschluss (MSA) absolvieren.

Prüfungen in Corona-Zeit - Gemeinschaftsschule Probstei im Stress

Von Astrid Schmidt