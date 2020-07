Preetz

Stefan Luft vom Ingenieurbüro Urbanus aus Lübeck stellte in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Hoch- und Tiefbau Preetz den Planungsstand vor.

Man habe für den Masterplan Mobilität in der Kiel-Region ein Netz aus verschiedenen Routen entwickelt und sich für die Strecke Kiel-Schwentinental-Preetz-Plön als Pilotprojekt entschieden. Nun müsse analysiert werden, welche Standards erfüllt sein müssten, damit möglichst viele Menschen den Radschnellweg nutzten.

„Je mehr Verkehr, desto mehr Sicherheit muss man bieten“, sagte er. Möglich seien Radwege (in einer oder zwei Richtungen befahrbar oder als breitere Premiumroute), Radfahrstreifen auf der Straße mit durchgezogener Linie, Schutzstreifen mit gestrichelter Linie sowie gemeinsame Geh- und Radwege.

Radschnellweg von Kiel bis Plön : Über Wiesengrund zur Westseite

Für den Korridor der B 76, Korridor Süd habe man innerhalb von Preetz zwei Trassenvarianten ermittelt. Aus Richtung Plön könnten Radfahrer von Schellhorn über den Wiesengrund und über die Schwentine geführt werden, um auf der Westseite zum Marktplatz in Preetz Innenstadt zu kommen.

Oder sie radelten wie bisher an der Plöner Landstraße entlang bis zur Preetzer Innenstadt. Von dort gebe es wiederum zwei Möglichkeiten: wie bisher neben der Kloster- und Kieler Straße oder durch den Mühlenaupark an der Bahnlinie entlang bis zum Ortsausgang in Richtung Kiel.

Radschnellweg von Kiel bis Plön : Radwege zum Teil "grottenschlecht"

In einigen Bereichen sei die Befahrbarkeit der Radwege durch Wurzelaufbrüche oder Verschwenkungen „grottenschlecht“, so Luft. Das dürfe auf einem Premiumradweg nicht sein. Möglicherweise könne man in Preetz schon mal den einen anderen Abschnitt anschauen. Zurzeit gebe es viele Fördermöglichkeiten, erklärte Luft. „Wir könnten planerisch 2021 loslegen.“

„Solange die Route nicht feststeht, werde ich kein Geld in die Hand nehmen zur Ertüchtigung einer Strecke“, betonte Ulrike Michaelsen ( CDU). Henning von Schöning (Grüne) setzte sich im südlichen Bereich für die Strecke an der ehemaligen B 76 ein, für den nördlichen Abschnitt müsse die Route noch geklärt werden.

„Ich gehe davon aus, dass den Kommunen nichts übergestülpt wird“, betonte Luft. Sobald weitere Ergebnisse für den Radschnellweg vorlägen, sollten die Kommunen kontaktiert werden, fügte Bürgermeister Björn Demmin hinzu.

