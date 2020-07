Kreis Plön

Glitzernde Seen, leuchtende Mohnblumen, schattiges Grün und jede Menge Wissenswertes – das bietet die Strecke von Preetz nach Bothkamp mit einem Abstecher nach Bissee und zurück. Besonderheiten sind ein Blick auf den Standort der ehemaligen Sternwarte am Gut Bothkamp, der Lehrpfad auf Hof Siek und eine kaum erkennbare Motte.

Die Radtour ist ein Tipp von Axel Langfeldt. Der 63-Jährige ist Vorsitzender des Vereins Schusteracht, der den gleichnamigen Rad-, Reit- und Wanderweg betreut.

Treffpunkt ist an der Ecke Gorch-Fock-/ Matthias-Claudius-Straße in Preetz. Mit dabei sind auch Bernd Kroll und Susanne Behlau, die sich im Arbeitskreis Radfahren des Schusteracht-Vereins engagieren. Über den Sieversdorfer Weg, den ehemaligen Kleinbahndamm zwischen Preetz und Kirchbarkau, geht es unter den grünen Bäumen hindurch mit Blick auf den herrlich blauen Postsee zum ersten Zwischenhalt.

Mittelalterliche Burg am Kleinbahndamm

Axel Langfeldt deutet nach rechts. Dort ist auf dem Feld eine kleine Pflanzinsel zu sehen, auf der früher eine sogenannte Motte – eine vorwiegend in Holzbauweise errichtete mittelalterliche Burg – stand. „Die Motten sind Mitte des 13. Jahrhunderts entstanden, im Kreis Plön gab es rund 50“, berichtet er.

Sie zeichnen sich durch ihre runde Form und den Wassergraben aus. Der Aushub wurde für die Aufschüttung des Hügels verwendet. „Diese hier ist sehr klein“, sagt Langfeldt. „Die wohl schönste und größte im ganzen Kreis ist in Rethwisch zu finden.“

Kurz vor der Sieversdorfer Brücke leuchtet linker Hand ein kleiner Sandstrand durch die Bäume. Gedanklich wird eine Notiz gemacht: das nächste Mal Badezeug mitnehmen. So aber geht es über die schmale Brücke gleich weiter nach Pohnsdorf und Postfeld, wo wir rechts nach Barmissen abbiegen.

Die frische Landluft ist auf diesem Teilstück inklusive: Auf den Feldern links und rechts „duftet“ die Gülle. Aber der frische Brise sorgt dafür, dass der Geruch schnell verfliegt. Dafür entschädigen die Beobachtungen am Straßenrand. Greifvögel kreisen in der Luft, ab und zu steckt ein Reh den Kopf aus den Feldern und äugt neugierig herüber.

Von Barmissen geht es weiter Richtung Kirchbarkau, an der Ampel über die B 404 und in den Ort – dort meldet sich erneut das Bedauern, nichts zum Schwimmen dabei zu haben. Denn es gibt dort eine schöne Badestelle am Bothkamper See. Stattdessen radeln wir zum Gut Bothkamp.

Sternwarte mit größtem Teleskop Deutschlands

Kurz davor stoppt Langfeldt auf der Brücke und deutet auf ein baumbewachsenes Rund. Dort stand bis zu ihrem Abriss in den 1930er-Jahren die private Sternwarte, die Friedrich Gustav von Bülow (1817-1893) im Jahr 1869 errichten und mit modernsten Geräten ausstatten ließ. Hauptinstrument war ein sogenannter Refraktor – das seinerzeit größte Teleskop Deutschlands.

Das Objektiv dafür hatte Bülow 1867 bei der Pariser Weltausstellung als Rohguss erworben. Leon Anton Carl de Ball entdeckte 1882 von dort aus den Asteroiden Athamantis. Nach Bülows Tod ließen die astronomischen Tätigkeiten in Bothkamp nach, 1914 wurde der Betrieb eingestellt.

Tipps Tipps am Rande Die Badestelle Bothkamper See in Kirchbarkau ist über einen schmalen Weg von der Dorfstraße aus zu erreichen und bietet einen kleinen Sandstrand sowie einen Steg.

ist über einen schmalen Weg von der Dorfstraße aus zu erreichen und bietet einen kleinen Sandstrand sowie einen Steg. Das idyllische Dorf Bissee ist einen Abstecher wert. Die Skulpturen-Ausstellung fällt in diesem Jahr zwar aus, doch einige Kunstwerke sind hier und dort zu sehen. Im Antikhof Bissee kann man eine Pause einlegen.

ist einen Abstecher wert. Die Skulpturen-Ausstellung fällt in diesem Jahr zwar aus, doch einige Kunstwerke sind hier und dort zu sehen. Im Antikhof kann man eine Pause einlegen. Der Lehrpfad Kulturlandschaft auf Hof Siek in Bothkamp mit Bodenerlebnispfad und mehr als 50 Informationstafeln kann kostenlos genutzt werden. Am Eingang liegen Broschüren für den Rundgang aus. Weitere Infos: www.lehrpfad-bothkamp.de

in mit Bodenerlebnispfad und mehr als 50 Informationstafeln kann kostenlos genutzt werden. Am Eingang liegen Broschüren für den Rundgang aus. Weitere Infos: www.lehrpfad-bothkamp.de Weitere Radtouren durch Preetz und Umgebung bietet der Verein Schusteracht auf seiner Homepage zum Download an: www.schusteracht.de

Abstecher nach Bissee

Ab aufs Rad und weiter durch den Wald. Ab und zu öffnet sich der Blick auf die hügelige Landschaft. Susanne Behlau und Axel Langfeldt erinnern sich an die leckere Marmelade, die sie bei einer Tour vor einiger Zeit an einem Straßenstand in Bissee erstanden hatten. Spontan biegen wir rechts zur Hochmuthskate ab, hinter der sich ein fantastischer Blick über den Bothkamper See nach Kirchbarkau öffnet, und radeln ins Dorf.

Die nächste gedankliche Notiz: Man sollte immer etwas Kleingeld dabei haben, um spontane Einkäufe am Straßenrand tätigen zu können.

Lehrpfad mit Infos zur Kulturlandschaft

Es geht den gleichen Weg zurück und weiter zum Hof Siek, auf dem vor einigen Jahren der drei Kilometer lange Lehrpfad Kulturlandschaft entstanden ist. Besuchern wird Wissenswertes über Natur und Umwelt, Land und Forstwirtschaft, Fischerei, Jägerei und Imkerei vermittelt.

Dann folgt der lauteste Teil der Strecke. Denn ab Leckerhölken müssen wir bis Dosenbek an der Landesstraße radeln, zahlreiche Autos und Lkw rauschen an uns vorbei. In Warnau legen wir am Dorfteich eine Imbiss-Pause ein und setzen uns auf eine Bank im Schatten mit Blick auf den Dorfteich. Auf dem Spielplatz gegenüber entdecken wir auch Sitzbänke mit Tisch.

Über die Ampel an der B 404 führt die Tour über einen Spurplatten- und Sandweg nach Bormsdorf. Auch dort stoppt die Gruppe an einem Obststand an der Straße, schnell werden noch ein paar Äpfel eingepackt.

Hinter Postfeld biegen wir wieder nach rechts in Richtung Postsee ab und fahren über die Sieversdorfer Brücke zurück zum Startpunkt. Nach guten 32 Kilometern sind wir am Ziel. Unterwegs sind wir nicht vielen Menschen begegnet. Ein Grund, weshalb Langfeldt gerne in der Woche aufs Rad steigt: „Am Wochenende ist viel mehr los.“

