Schwentinental

Nach Angaben der Stadt Schwentinental hockt vor allem der Zentrumsbereich um die Bahnhofstraße sozusagen im Funkloch. Weil Bürger da rauswollen, rufen sie ständig im Rathaus an, machen ihrem Zorn Luft. Doch die Stadt beteuert: Wir können nichts für die Störung, die Telekom ist dafür verantwortlich. Das Unternehmen sieht hingegen Grund zum Jubel: Jetzt sei die Mobilfunkversorgung im Kreis Plön so gut wie noch nie.

Laut Mitteilung der Stadt ist das zumindest in Raisdorf aber nicht der Fall. Insbesondere im Nahbereich des Bahnhofes komme es schon seit mehr als zwei Monaten zu „Versorgungseinschränkungen beim Mobilfunk“. Betroffen davon seien die Telefonie und der Datenverkehr. Die Deutsche Telekom bedauere die Unannehmlichkeiten und arbeite mit „Hochdruck an der Lösung des Problems“.

Mit dem Feuerwehrneubau in Raisdorf fing alles an

Wie so oft bei Telefon- und Datenproblemen, ist auch diese Vorgeschichte der Störung verworren und für Bürger in weiten Teilen nur schwer nachvollziehbar. Ausgangspunkt des Ärgers ist der Bau des künftigen Feuerwehr-Gerätehauses in der Bahnhofstraße. Auf der Baustelle war nun kein Platz mehr für die dort seit längerer Zeit stehende Mobilfunkstation der Telekom. Also wurde sie abgebaut und ein paar Meter von der Feuerwehrhaus-Baustelle entfernt wieder eine Art Funk-Provisorium errichtet.

Doch auch das hielt nicht lange. Grund dafür waren Kanalarbeiten. Also musste die Funkstation wieder ab- und an neuem Standort an der Alten Kieler Straße aufgebaut werden. Eigentlich wäre dieser erneute Umzug ja gar nicht nötig gewesen, weil die Telekom die neue reguläre Mobilfunkstation inzwischen bereits auf dem städtischen Haus der Jugend an der Bahnhofstraße errichtete und dort eigentlich längst ihren Betrieb hätte aufnehmen sollen.

Der neuen Station in Raisdorfer Bahnhofstraße fehlt ein Bauteil

Das Problem dabei ist nur: Die neue Station kann nach wie vor nicht auf voll auf Sendung gehen. „Offenbar fehlt dafür noch ein technisches Bauteil, was aufgrund von Lieferengpässen noch nicht eingebaut werden konnte“, erklärte Bürgermeister Thomas Haß auf Nachfrage. Wann das Teil endlich kommt und damit das Funkloch endlich gestopft wird, vermochte er aber nicht vorherzusagen.

Sicher sei nur: Die Installation dieser Ersatzversorgung bedeute eine technisch anspruchsvolle Aufgabe, weshalb die Errichtung in unmittelbarer Nähe des neuen Standortes in der Bahnhofstraße nicht umzusetzen war. Folge: Das Funk-Provisorium in der Alten Kieler Straße steht zu weit entfernt von der regulären Mobilfunkstation in der Bahnhofstraße. Was wiederum zu Aussetzern bei der Datenübermittlung führt.

Eigentlich müssten Verbindungen im Kreis Plön so gut sein wie noch nie

Die Stadt verspricht, sich für eine „schnellstmögliche“ Schließung der Versorgungslücke einzusetzen, damit alle Bürger wieder gute Mobilfunkverbindungen nutzen können.

Dabei müssten aus Sicht der Telekom die Verbindungen eigentlich so gut sein wie noch nie zuvor. Per aktueller Pressemitteilung jubelt das Unternehmen: „Die Mobilfunkversorgung im Kreis Plön ist jetzt noch besser.“ In den vergangenen neun Monaten habe das Unternehmen 23 Standorte mit 5G erweitert. Durch den Ausbau verbessere sich die Mobilfunk-Abdeckung im Kreis.

Schwentinental hat drei Mobilfunk-Standorte mit 5G-Standard

Insgesamt stehe damit mehr Bandbreite zur Verfügung. Außerdem werde auch der Empfang in Gebäuden besser. Unter den 23 so ausgebauten Standorten, durch die der Kreis einen „digitalen Standortvorteil“ erhalte, finden sich auch laut Pressemitteilung sogar auch drei Standorte in Schwentinental. Ob das Raisdorfer Funkloch möglicherweise eine Folge des Netzausbaus ist, stand nicht in der Mitteilung. Die Stadt riet Betroffenen bei Rückfragen zu einem Telefonanruf, aber nicht im Rathaus, sondern bei der Deutschen Telekom unter der Rufnummer 0800/33 02 202

Nach Unternehmensangaben betreibe die Telekom im Kreis Plön jetzt 50 Standorte. Die Bevölkerungsabdeckung liegt damit bei rund 99 Prozent. Bis 2022 sollen weitere 19 Standorte hinzukommen.

