Was der Cow Sense ist, und wie Reiter eine Herde Kühe unter Kontrolle halten können, lernen sie in einem neuen Kursangebot in Schwentinental. Beim "Zebu Corral" üben Reiter das Rindertreiben. Diese Cowboy-Arbeit bietet Reitern und Pferd Abwechslung und ist besonders für Angsthasen-Pferde geeignet.