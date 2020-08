Rantzau/Lütjenburg

Der 16-jährige Fahrschüler war am Montag gegen 13 Uhr mit seinem Leichtkraftrad bei Rantzau auf der B430 unterwegs, teilte die Polizei mit. Der Fahrlehrer fuhr in einem Auto vorweg. Aus bisher ungeklärter Ursache schaukelte sich die Maschine der Marke Hyosung auf. Der 16-Jährige verlor die Kontrolle, kam rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Er zog sich mehrere Knochenbrüche zu.

Abbiegenden Corsa übersehen

Am Dienstag krachte es gegen 19 Uhr in Lütjenburg am Abzweig zum Gewerbegebiet Bunendorp. Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem Leichtkraftrad in Richtung Schönberg. Er übersah dabei einen langsam fahrenden Corsa, der ins Gewerbegebiet nach links abbiegen wollte. Der junge Mann versuchte noch auszuweichen, stieß aber mit seiner Maschine in die Fahrerseite. Die 49 Jahre alte Corsa-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Kraffahrer verletzte sich an Armen und Beinen.

Anzeige

16-Jähriger außer Lebensgefahr

Bereits am Freitag hatte sich ein schwerer Unfall mit einem Leichtkraftrad in Lütjenburg ereignet. nuEin 16-Jähriger war beim Überholen frontal mit einem Peugeot zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, ist er mittlerweile außer Lebensgefahr.

Weitere KN+ Artikel

Mehr aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.