Bönebüttel

Das Polizeibezirksrevier Kiel hat am Montag für rund vier Stunden eine Geschwindigkeitsmessung auf der B430 in Bönebüttel durchgeführt. In dem Bereich ist eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h erlaubt.

Insgesamt wurden 811 Fahrzeuge kontrolliert, teilte die Polizei am Dienstag mit. 121 Fahrer hielten sich nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit.

Teure Raserei

"Trauriger Spitzenreiter war ein ca. 20 bis 25-jähriger Fahrer, der die Kontrollstelle mit 157 km/h passierte", sagte ein Polizeisprecher. Nach Abzug der Toleranz wird ihm eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 82 km/h vorgeworfen. Den Fahrer erwarten nun eine Geldbuße von 1200 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Von RND/jad