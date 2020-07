Mönkeberg

Kernpunkte dieses Konzeptes sind sogenannte „Berliner Kissen“ auf der Stubenrauchstraße sowie eine ab 22 Uhr geltende Sperrung des Strandparkplatzes am Wendehammer der Straße vor dem Strand.

Drei solcher Kunststoff-„Kissen“ wölben sich bereits seit etwa 14 Tagen in der Fahrbahnmitte der Stubenrauchstraße. Eine vierte dieser Schwellen zur Geschwindigkeitsdrosselung will die Gemeinde in Kürze noch anbringen. Schließlich soll kein Platz mehr bleiben fürs Gasgeben.

Wer trotzdem rast, riskiert Schäden am Auto

Zusammen mit der durch versetzte Parkbuchten neben den Bürgersteigen erzwungenen Slalomfahrt von Autos sollen die Kissen Rasereien möglichst unattraktiv machen. „Wer es trotzdem wagt, riskiert an seinem Fahrzeug Schäden“, erklärt Mönkebergs Bürgermeisterin Hildegard Mersmann: „Und genau die wollen die Mitglieder der Szene, die ja so stolz auf ihre Autos sind, natürlich unbedingt vermeiden.“

Bereits nach den ersten zwei Wochen scheint das neue Verkehrskonzept aufzugehen. Laut Bürgermeisterin berichteten Anwohner bereits von einer spürbaren Reduzierung von Lärm und Raserei.

Merkwürdige Dinge spielen sich in dunklen Ecken ab

Und noch einen zweiten Brennpunkt soll das neue Konzept entschärfen helfen: den Bereich des Wendehammers vor dem Strand mit insgesamt 33 Parkplätzen. Hier stehen die Wagen dann an lauen Sommerabenden dicht an dicht, bei laufendem Motor, lauter Musik und „sonst noch so allerlei merkwürdigen Dingen, die sich in dunklen Ecken halt so abspielen“, berichtet die Bürgermeisterin.

Dieses Treiben (KN-online berichtete) soll nun ein Ende haben. Ab 22 Uhr bis zum nächsten Morgen um sieben Uhr wird der Parkplatz durch zwei mobile Absperrpfosten täglich dicht gemacht. Damit die ganz „Cleveren“ die Pfosten nicht umfahren können, hat die Gemeinde an den Seiten der Parkplatz-Zufahrt zwei gewaltige, weiß getünchte Findlinge aufstellen lassen.

Wer zu lange parkt, kommt nicht mehr weg

Doch Not kann offenbar ungeahnte Kräfte freisetzen. So hatten es Besitzer eines durch die Pfosten „eingesperrten“ Autos vor ein paar Tagen geschafft, einen der Findlinge mithilfe von Seilen zur Seite zu zerren, um die Blockade zu umfahren. Folge: Einsatz von Feuerwehr, Polizei und einem Bagger, um das massive Verkehrshindernis mit Gefahrenpotenzial wieder an seinen ursprünglichen Platz zu hieven. Doch der Missetäter sei inzwischen ermittelt, berichtet Hildegard Mersmann.

Trotz der theoretischen Einsperrgefahr von Autos, die nach 22 Uhr nicht mehr vom Parkplatz kommen, will die Gemeinde bei Beschränkungen bleiben. Dazu gehöre auch, den Parkplatz in unmittelbarer Strandnähe insgesamt „etwas unattraktiver“ zu machen, wie die Bürgermeisterin betont. Zum Beispiel durch eine Preiserhöhung von bislang sechs auf jetzt zehn Euro für ein Tagesticket. Auch die kostenpflichtige Parkzeit verlängert sich von 18 auf 20 Uhr. Geblieben ist die „Brötchentaste“ für kostenfreies Parken in den ersten 30 Minuten.

