Langsam zieht Leben ein in den Neubau des Kindergartens Rasselbande am Ragniter Ring in Preetz. Die drei Gruppen aus dem Altbau nebenan haben ihre neuen Räumlichkeiten schon bezogen, zwei weitere Regel- und eine Krippengruppe werden Schritt für Schritt folgen. Dann soll die Platznot ein Ende haben.