Biker-Treff erwacht zu neuem Leben

„Ich gehe rum und scheuche die Biker schon mal auseinander, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden“, erzählt Faycal Sindt-Khedhri. Der Wirt hat sich viele Gedanken gemacht, wie er mit den Lockerungen umgeht: Belegte Brötchen und Kaffee sowie die komplette Speisekarte gibt es im Fensterverkauf. Nachmittags wird der Grill angeschmissen. „Die Biker wollen draußen sitzen, da ist mehr Sicherheit. Wir haben draußen eine Menge Platz und drinnen stehen die Tische weit auseinander.“

„Wir haben das Rastorfer Kreuz vermisst“

Felix und Sozia Christina haben die geselligen Treffen am Rastorfer Kreuz vermisst. Da sie zu einem Haushalt gehören, sei das Mitfahren nie ein Problem gewesen. „Wir sind immer gefahren, nur ohne viele Zwischenstopps“, erzählt der Biker aus Raisdorf. „Die Laufleistung meines Motorrads ist nur halb so hoch wie in den vergangene Jahren um diese Zeit.“ Auf seiner Bandit 1200 kommt Chris aus Kiel angefahren. Seit vielen Jahren ist das Rasthuus an’t Krüz für ihn Anlaufpunkt und Startpunkt für Touren. „Ich habe eine lockere Grundeinstellung“, gibt er zu. „Ich fahre das ganze Jahr hindurch, das kann mir keiner verbieten. Hier am Rastorfer Kreuz ist es in diesem Jahr später losgegangen. Es macht nicht so viel Spaß mit den Beschränkungen.“ Das findet auch Jörg aus Preetz: „Es ist nicht das, was es vorher war.“

Halstücher als Nase-Mund-Schutz immer dabei

Ganz anderer Meinung ist eine Gruppe aus Neumünster. „Wir halten uns an die Vorgaben“, sagt Harley-Fahrer Stefan. Ihre Gruppe bestehe maximal aus zehn Fahrern – ihren Mundschutz führten sie immer mit, sagt er und alle ziehen lachend ihre Halstücher über die Nase. Den Fensterverkauf begrüßen sie. „Wir sind vorsichtig, geben uns nicht die Hand.“ Und geschützter als auf zwei Rädern mit Schutzhelm könne man nicht unterwegs sein, sind sich alle einig.

Motorradfahrer beim Schnacken vorsichtig

„Wir kämpfen mit ganz anderen Viren“, sagt Stefan und lacht. „Mücken und Fliegen auf dem Visier.“ Die Biker nutzen den Motorradfahrer-Treffpunkt, um für den 4. Juli zu werben. „Da fahren wir zu einer Demo nach Hamburg: Es geht um auf die Forderung des Bundesrates, Motorradgeräusche auf 80 db/A zu begrenzen.“ Spannend sei, wie dort mit den Abstandregeln umgegangen werde. Bernhard fährt eine BMW K100 RT, Baujahr 1986. Statt seiner Frau hat der Neumünsteraner Sandsäcke im Beiwagen. „Zum Gewichtsausgleich“, erklärt er und beteuert: „Schön, dass es am Rastorfer Kreuz wieder losgeht. Doch beim Schnacken bin ich vorsichtig.“

