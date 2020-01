Protest gegen geplantes Baugebiet

Rastorfer Passau

„Wir sind nicht dagegen, dass überhaupt an dieser Stelle gebaut wird – aber doch nicht in dieser Dimension“, protestiert Axel Schlüter, einer der Sprecher der Initiative im Ortsteil der Gemeinde Rastorf. „Es sollen mehr Häuser gebaut werden als jetzt bereits in der Alten Landstraße stehen.“

Laut seiner Auskunft seien 25 Wohneinheiten mit fünf Einfamilienhäusern auf der einen und weiteren Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern auf der anderen Seite mit einer Zufahrtsstraße vorgesehen. Diese Skizze hatten sie in einem Schreiben an die Einwohner in Rastorfer Passau geschickt und dabei angemahnt, dass man in einem Rahmen bauen sollte, der zu dem Dorf passe.

Folgekosten bei Kita-Plätzen und Abwasser

Denn man müsse auch mit Folgekosten beispielsweise für mehr Kindergartenplätze oder Abwässer rechnen. Und es könne nicht sein, dass der Bürgermeister ohne entsprechenden Beschluss in den Gremien bereits ein Gutachten in Auftrag gebe und damit Fakten schaffe.

Deshalb wünsche man sich eine Einwohnerversammlung, um mögliche Bauflächen in Rastorfer Passau zu besprechen. „Denn die Gemeinde hat im Ort am Düsternbrook ein eigenes Grundstück, das sofort mit acht bis zehn Wohneinheiten bebaut werden könnte“, erklärt Holger Dudda.

Kritik: Bushaltestelle zu weit weg

Ein Baugebiet – auch mit altersgerechtem Wohnen – sei am Ende der Alten Landstraße „völlig irrsinnig“, meint er. Die Bushaltestelle mitten im Dorf sei einen Kilometer entfernt.

Ihre Befürchtung sei, dass die Alte Landstraße zur meistbefahrenen Straße der Ortschaft neben der B 202 werde und dass das Baugebiet „ein Dorf im Dorf“ werde. Erfahrungen aus anderen Orten mit Baugebieten dieser Größe zeigten, dass die Integration der neuen Bürger in die bestehenden Strukturen der Gemeinde schwierig sei.

Die ehemalige Kiesgrube sei ein Biotop mit mageren Böden und einer Quelle, die auch im Sommer den Boden durchfeuchte und so ein Paradies für Insekten sei, die wiederum viele Fledermäuse anlockten, betont Ingo von Dollen. Auch Haselmäuse, Steinkauz und Wildbienen seien dort zu finden. „Die Natur wird radikal platt gemacht“, schimpft er.

Bürgermeister: Bisher noch nichts beschlossen

„Es gibt überhaupt noch nichts Konkretes, sondern bisher nur Gedankenspiele“, betont dagegen Bürgermeister Thomas Haß. Er verwies auf das 2017 verabschiedete Leitbild, in dem eine Wohnbebauung im Ortsteil Rastorfer Passau favorisiert worden sei, und das folgende Innenbereichsgutachten.

Eine Lückenbebauung sei nicht möglich, weil die Grundstückseigentümer kein Interesse am Verkauf hätten, und die Fläche am Düsternbrook sei wegen der problematischen Anbindung an die B202 verworfen worden.

Deshalb habe man ein Auge auf die Alte Landstraße geworfen, berichtet er. Die erste Idee sei gewesen, einige Häuser direkt an der Straße zu bauen, doch dagegen spreche laut Innenministerium die „abzulehnende bandartige Verlängerung im Außenbereich“. Daraufhin habe man die Idee entwickelt, etwas in die Tiefe zu gehen sowie altersgerechtes Wohnen und Klimaschutz (mit dem geplanten Nahwärmenetz) einzubinden.

Größere Variante gleich abgelehnt

Im Strategieausschuss seien zwei Entwürfe des Planungsbüros B2K beraten worden. „Die größere Variante wurde gleich abgelehnt, die kleinere mit 21 Wohneinheiten wird nun in den drei Fraktionen beraten.“ Die Landwirtschaftskammer erstelle zurzeit ein GIRL-Gutachten (Geruchs-Immissionen-Richtlinie), um die Auswirkungen auf den landwirtschaftlichen Hof am Uhlenhorst zu prüfen. „Wir wollen auf keinen Fall den Hof in seiner Entwicklung stören“, sagt Haß.

Das Gutachten soll Anfang März fertig sein und Mitte März im Strategieausschuss beraten werden. Es gebe bisher noch keine Entscheidung, es würden nur Fakten als Entscheidungshilfe für die Gemeindevertretung zusammengetragen. „Ich würde mich freuen, wenn wir ein Neubaugebiet hinbekommen – das Baugebiet Kleiner Hof hat für Rosenfeld neuen Schwung gebracht, das hoffe ich auch für Rastorfer Passau.“

