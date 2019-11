Startschuss für ein Nahwärmenetz

Der Start ist geglückt: 55 Haushalte in Rastorfer Passau (Gemeinde Rastorf) müssten sich an ein Nahwärmenetz anschließen, damit es wirtschaftlich ist. Über 30 traten bereits in der Gründungsversammlung der Genossenschaft Wärmenetz Rastorf bei. Gespeist werden soll das Netz von einer Biogasanlage.