Lütjenburg

Plöns Bürgermeister Lars Winter findet eine Verwaltungsgemeinschaft mit Lütjenburg „reizvoll“. Der Hauptausschuss diskutierte erstmals am Montag in nicht öffentlicher Sitzung darüber. Winter fasst den Tenor der Meinungen so zusammen: „Grundsätzlich interessant.“ Die beiden Städte könnten sich ergänzen, vielleicht Synergieeffekte nutzen. Das müsse man nachrechnen. Die Tücken lägen aber im Detail, gibt Winter mit Blick auf Ascheberg zu. Die Gemeinde hatte die Verwaltungsgemeinschaft mit Plön ganz plötzlich aufgekündigt. Davor hatte es Streit über die Zusammenarbeit und Geld gegeben.

Auch in Preetz stünde der Lütjenburger Bürgermeister Dirk Sohn nicht vor verschlossenen Rathaustüren, wenn er über eine Zusammenarbeit sprechen möchte. Sein dortiger Amtskollege Björn Demmin verweist aber auf den „Riesenaufwand“, den eine Verwaltungsgemeinschaft mit sich bringe. „Ob Preetz das kann und will, weiß ich nicht.“ Er sieht den Weg zu so einer Zusammenarbeit als „steinig“ an. Ein Problem ist für ihn die Personalhoheit, die in Preetz liegen würde, und die auf Wünsche des Lütjenburger Bürgermeisters an Mitarbeiter vor Ort treffen könnte.

Auch der Plöner Kreistag würde angehört

Das Innenministerium in Kiel entscheidet als letzte Instanz darüber, ob Lütjenburg das Amt verlassen darf. Dafür gibt es ein gründliches Verfahren, wie Pressesprecher Dirk Hundertmark mitteilte. Alle Gemeindevertretungen, die Stadt Lütjenburg und der Plöner Kreistag würden dazu angehört. Für eine Entscheidung seien die Folgen für die Verwaltungsstruktur und die Gemeinden besonders zu gewichten.

Linken-Vertreter hätte mit Nein gestimmt

Die Abstimmung in der Stadtvertretung, sich einen neuen Verwaltungspartner zu suchen, fiel einstimmig aus. Aber nur, weil Thomas Möhring (Linke) aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Sitzung teilnehmen konnte. „Ich hätte einer in Richtung Austritt vorliegenden Erklärung nicht zugestimmt“, heißt es in einer Mitteilung. Er sieht in den geplanten Verfahren die Gefahr eines Arbeitsplatzabbaus in der Amtsverwaltung. Die vorliegende „Zerrüttung“ zwischen Stadt und Umland wundere ihn. Sie werde zum ersten Mal in der andauernden Wahlperiode der Stadtvertretung thematisiert. Einer Lösung stimme er nur zu, wenn keine Arbeitsplätze wegfallen. Eine Einbeziehung der Amtsmitarbeiter sei unerlässlich.

Lütjenburg fühlt sich schlecht verwaltet

Lütjenburg trat 2008 dem Amt im Zuge einer Kommunalreform bei. Die Ratshausmitarbeiter wechselten in die Amtsverwaltung. Als Stadt habe man zuletzt nicht die Verwaltungsleistung erhalten, die man als Unterzentrum für seine Aufgaben benötige, heißt es in der Erklärung der Stadtvertretung.

