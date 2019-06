Sie birgt wahre Schätze. Die Predigerbibliothek im Adeligen Kloster zu Preetz enthält rund 14.500 Titel in 10.500 Bänden. Um sie zu restaurieren und zu erhalten, hat sich ein Förderverein gegründet. Einige historische Exemplare sind zurzeit in einer Ausstellung in der Klosterkirche zu sehen.