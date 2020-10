Plön

Das war der Auslöser der Debatte: Das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ stellt eine Förderung der Projekte von 90 Prozent der Kosten, maximal drei Millionen Euro, in Aussicht. Die Ratsversammlung Plön sollte eine Bewerbung um die Zuschüsse auf den Weg bringen. Beim Prinzenbad erfolgte das mit großer Mehrheit. Den Bau einer neuen Turnhalle – die kleine Halle im Schiffsthal muss wegen Einsturzgefahr abgerissen werden – ließ die CDU in die Ausschüsse verweisen, weil sie Beratungsbedarf wegen der Finanzen sah. Da die Frist für die Bewerbung um die Zuschüsse am 30. Oktober ausläuft, könnte das Projekt Turnhalle damit schon vor dem Start gescheitert sein.

Bürgermeister hielt Rücksprache mit Vereinen

Rund fünf Millionen Euro dürfte eine neue Halle kosten. Nach Vorstellung von Bürgermeister Lars Winter, der mit den Sportvereinen Rücksprache gehalten hatte, sollte es eine Zwei-Feld-Sporthalle mit einer Tribüne sein. So groß, dass man darin Handball spielen kann. Winter sieht einen hohen Bedarf für einen Neubau. „Neun Mannschaften trainieren derzeit auswärts in Malente, Preetz und Eutin.“

CDU zweifelt am Sinn einer neuen Halle

CDU-Fraktionsvorsitzender André Jagusch bremste die Euphorie der Verwaltung. Nach eigenen Angaben hatte er erst wenige Tage zuvor von dem Turnhallenprojekt erfahren und „das bei dem größten Bauprojekte der letzten zehn Jahre in Plön“. Da die Höhe des Zuschusses gedeckelt ist, müsste die hoch verschuldete Stadt Plön zwei bis drei Millionen Euro selber schultern, so Jagusch. Der Schulverband habe keinen Bedarf an einer neuen Turnhalle angemeldet. Sie wäre also ausschließlich für den Vereinssport gedacht. Das sei im Kreis Plön einmalig. Er fragte, ob eine zweite Halle im Schiffsthal wirklich eine Tribüne und zwei Felder haben müsse. Man sollte sich darüber vorher Gedanken machen. Jagusch wollte sich nicht von der Eingabefrist unter Druck setzen lassen. „Es gibt immer neue Förderprogramme für Sportstätten.“

Umlandgemeinden signalisierten Unterstützung

Bürgermeister Winter versuchte vergeblich, die Mehrheit in der Ratsversammlung umzustimmen. Es sei unschädlich, den Antrag auf den Zuschuss zu stellen. Die tatsächliche Umsetzung des Projektes liege weiterhin in den Händen der Stadtvertreter. Umlandgemeinden hätten signalisiert, sich an der Finanzierung zu beteiligen.

Laut Vorlage sollte die neue Halle auf der Fläche des jetzigen TSV-Sportheims entstehen, das dafür abgerissen werden müsste. Die Sportvereine und der Musikzug Plön sollten hier Räume erhalten. Die Pläne werden jetzt zunächst in den Ausschüssen diskutiert.

Rundum saniertes Prinzenbad kostet eine Million Euro

Die runderneuerte DLRG-Wache auf der Prinzeninsel plus Kiosk plus Sozialraum plus neue Duschen und WC und alles unter einem Grün-Dach mit einem Wachturm darauf würde rund eine Million Euro kosten. Ingo Buth ( SPD) meldete seine Zweifel an, ob eine Sanierung der Badestelle unter das Förderprogramm fällt. Schließlich sei es keine Sportstätte, wo Segler anlegten oder Schwimmwettbewerbe stattfinden würden.

FWG fürchtet Zerstörung der Natur auf der Prinzeninsel

Detlef Erdmann (FWG) warnte vor einem Ausbau des Prinzenbads. Das würde mehr Menschen anziehen und der Zerstörung der Natur an dieser Stelle Vorschub leisten.

Der Antrag für das Prinzenbad läuft, doch ob Plön wirklich dafür Geld aus dem Fördertopf bekommt, stellt sich erst Mitte 2021 heraus.