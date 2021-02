Eine starke Rauchentwicklung in der Plöner Polizeiwache löste am Donnerstag einen Großeinsatz der Plöner Feuerwehr aus. Wegen der zunächst unklaren Lage wurden die Einsatzkräfte um 15.52 Uhr per Sirene alarmiert. In Verdacht geriet ein Atemalkoholtestgerät.