2011 kaufte Kay Pagels ein Grundstück und baute sich darauf ein Haus. Zwei seiner Lkw stellte er in seinem Vorgarten ab. Damit fahren sein Schwiegersohn und er auf Tour, so erzählt es Pagels.

Dann bricht irgendwann ein Rechtsstreit darüber aus, ob die Lkw dort stehen dürfen, der bis zum Oberverwaltungsgericht geht. Pagels verliert. Andere Verfahren schließen sich an.

Spediteur schrieb ans Bundesverfassungsgericht

Es ist kompliziert in Giekau. Rechtsanwälte und Juristen haben gut zu tun. Es geht mal um ein Metallgatter, das sich zur und auf die Straße öffnet.

Da steht ein Bauantrag für die Lkw-Stellplätze im Raum, bei dem der Kreis Plön eine Frist zum Widerspruch verstreichen ließ – und später auf anderem juristischen Weg doch Widerspruch einlegte.

Der Spediteur hat im Juli in einem Fall sogar das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe angerufen.

Kreis erwirkt einstweilige Verfügung

Der jüngste behördliche Akt: Es gibt eine einstweilige Verfügung, die der Kreis Plön erwirkt hat. Es handele sich um eine nicht zulässige gewerbliche Nutzung in einem allgemeinen Wohngebiet. Damit ist es dem Giekauer Spediteur verboten, seine beiden Lkw bei sich im Vorgarten abzustellen.

Es drohen Strafen von 1500 Euro pro Tag, wenn er es trotzdem tut. Seitdem parkt Pagels einfach vor seinem Grundstück auf der Seestraße. Die Autofahrer finden das nicht lustig. „Einige zeigen mir den Stinkefinger“, sagt der Unternehmer.

Ein Spediteur aus Giekau parkt seine Fahrzeuge auf der Straße. Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Pagels : "Es gibt andere Gewerbebetriebe im Ort"

Das mit der gewerblichen Nutzung sieht Pagels völlig anders als der Kreis Plön. In einem kleinen Ordner zeigt er Fotos von anderen Betrieben in Giekau. Da müsste die Behörde dann ja wohl auch einschreiten.

Damit alle mitbekommen, warum er so parkt und damit andere behindert, hat er ein großes Transparent aufgestellt. Darauf ist zu lesen: „Wir dürfen hier nicht mehr stehen und müssen auf der Straße parken. 1500 Euro Strafe pro Tag.“ Ein viel beachtetes Schild in diesen Tagen.

Bürgermeister: "Es gibt Regeln und Pflichten"

Giekaus Bürgermeister Manfred Koch sagt zu dem Fall: „Es gibt Rechte für alle Menschen. Aber es gibt Gesetze, Regeln und die Pflichten, an die man sich halten muss.“ Er sieht die Lkw nicht gerne auf der Seestraße. In unmittelbarer Nähe sind zwei Bushaltestellen, an denen auch Schulkinder ein- und aussteigen. Er hält die Situation nicht für ungefährlich.

Verkehrsschau sucht nach Lösungen

Auf Einladung des Amtes Lütjenburg schauen sich in der kommenden Woche Vertreter von Polizei, Kreis und Gemeinde die Situation in der Seestraße an. Das Parken der Lkw ist laut Straßenverkehrsordnung zwischen 22 und 6 Uhr und an Sonn- und Feiertagen dort verboten, so die Stellungnahme der Kreisverwaltung. Diese Regel gilt für alle allgemeinen Wohngebiete. Die Lkw von Pagels dürften demnach dort nur tagsüber stehen, nicht nachts.

Ausweichparkplatz im Ort?

Das könnte eine Lösung bringen: Wenn es ortsansässigen Unternehmern unmöglich ist, eigene Betriebshöfe zu schaffen, dann kann die Straßenverkehrsbehörde anregen, dass die Gemeinde bei der Schaffung von Parkplätzen an anderer Stelle hilft, so der Kreis.

Dabei ist darauf zu achten, dass die Nachtruhe der Bürger nicht gestört wird. Es müsste also ein Ausweichparkplatz in Giekau für Pagels gefunden werden.

Der Kreis Plön setzt seine Hoffnung auf die Verkehrsschau mit den Behördenvertretern vor Ort. „Wir hoffen, eine für alle Beteiligten akzeptable Lösung zu finden“, teilte Pressesprecherin Rebekka Merholz mit.

Grundstück im Gewerbegebiet Selent gekauft

Kay Pagels sieht sich für die Zukunft sowieso gewappnet. Kürzlich erwarb er ein Gewerbegrundstück in Selent. Dorthin will er mit seinen Lkw und seiner Firma umziehen, wenn für ihn in Giekau gar nichts mehr geht. Spätestens dann hätten die Bürger wieder freie Fahrt in der Seestraße.

