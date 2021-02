Sie hatte mit Tuberkulose-Kranken zu tun. kümmerte sich um Schulverweigerer, schickte in jüngster Zeit Menschen wegen Corona in Quarantäne. 44 Jahre arbeitete Regina Bieber in der Plöner Kreisverwaltung nun geht sie in den Ruhestand. „Das waren tolle, vielfältige Tätigkeiten“, schwärmt sie.