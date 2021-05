Selent

Die Patientinnen und Patienten reisten in Selent in festen Anreisegruppen immer mittwochs mit jeweils 25 Familien an, berichtet Pressesprecher Bastian Bammert. Dabei müssten sie – auch die Kinder jeden Alters – einen negativen Bescheid vorlegen, der zu diesem Zeitpunkt nicht älter als 48 Stunden bei PCR-Tests oder 24 Stunden bei Schnelltests sein dürfe.

Corona-Tests bei Auffälligkeiten

„Jede Person ohne aktuelles Testergebnis wird direkt vor Ort per Schnelltest getestet, bevor sie die Klinik betreten darf“, betont er. Ansonsten werde immer dann getestet, wenn irgendwelche Auffälligkeiten auftreten sollten. Die 105 Mitarbeitenden hätten zudem an vier Tagen pro Woche die Möglichkeit, einen Abstrich machen zu lassen.

Die Infektionen seien nun in einer Gruppe aufgetreten, die bereits vor 14 Tagen angereist sei. Aufgrund von Symptomen sei ein Abstrich genommen worden, der positiv gewesen sei.

„In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wurde auf dessen Anweisung ein kompletter Kurgang (eine Anreisegruppe) sowie alle in der vorherigen Woche arbeitenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen getestet“, teilt Bammert mit. Dies sei bei 160 Menschen durch ein Testmobil direkt vor Ort passiert.

Rehaklinik schließt bis zum 25. Mai

Nachdem bei Mitgliedern aus fünf Familien und einem Mitarbeiter das Coronavirus nachgewiesen worden sei, müsse die Rehaklinik bis zum 25. Mai schließen. Davon seien alle Patienten betroffen – auf Weisung des Gesundheitsamtes müssten nicht nur die Mitglieder der Gruppe mit den positiven Tests, sondern auch die beiden weiteren Kurgänge vorsorglich abreisen.

Dürfen sie die Reha nachholen? „Die Entscheidung über die Möglichkeit der Wiederholung liegt bei den jeweiligen Krankenkassen“, so Bammert.

Risikofaktor ist der private Kontakt

Was wird vor der Neueröffnung zu beachten sein? „Das Test- und Hygienekonzept ist gut, wurde und wird immer wieder überprüft und gegebenenfalls an neue Entwicklungen und Bestimmungen angepasst“, betont er. Durch die Kohortenbildung in Therapie und Kinderbetreuung gebe es keine Überschneidungen. „Risikofaktor ist und bleibt weiterhin der private Kontakt außerhalb der Angebote und außerhalb der Klinik.“

Eine Begrenzung der Patientenzahl werde es bei der Neueröffnung ab 25. Mai wohl nicht geben. Voraussichtlich seien wieder reguläre Anreisen ohne Einschränkungen bei der Personenanzahl möglich, sagt er. Die Belegung erfolge dabei schrittweise, da neue Anreisegruppen jeweils mittwochs in die Klinik kämen.