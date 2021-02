Mit einem Müllproblem kämpft die Gemeinde Rastorf. Immer mehr Menschen legen einfach ihre Abfälle in den Straßen der Gemeinde ab, die an der B202 liegt. Am Wochenende tauchte ein großer Reifenstapel auf dem wassergebundenen Weg in der Nähe des Gutes Rastorf auf. Die Kosten zahlt die Gemeinde.