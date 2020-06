Stein

Die Mittagssonne steht hoch am blauen Himmel. Urlauber haben es sich am Strand auf Decken gemütlich gemacht oder legen die Füße im Strandkorb hoch, genießen die Ruhe, lauschen dem bunten Treiben - und beobachten neugierig dieses surrende kleine Fahrzeug, dass sich durch die Strandkörbe hindurchschlängelt.

Das Fahrzeug reinigt Sand mit einer speziellen Siebtechnik und war am Freitag in Stein bei der alljährlichen Strandreinigungsaktion im Einsatz. Es ist bereits die dritte in Folge, die der Tourismusverband Probstei in Zusammenarbeit mit der Flensburger Brauerei in der Gemeinde Stein umsetzt. Treffpunkt war am Tatort Hawaii. Etwa 20 freiwillige Helfer schlossen sich der Operation Strandreinigung an. Eine Stunde lang liefen sie den kompletten Strand bis zu den Ortsgrenzen ab, und das bei einer Temperatur von knapp 28 Grad.

Aus Überzeugung dabei

Plastikschnipsel, Kaffeesahne-Päckchen, eine Schuhsohle und unzählige Zigaretten sind schon nach wenigen Minuten in den Sammeltüten der Helfer zu finden. Sie sammeln am Wasser, in den Dünen und zwischen den Strandkörben. Die Urlauber gucken wieder neugierig. Esther Clemens-Hensel aus Stein ist aus Überzeugung dabei: "Es geht darum, die eigene Gemeinde sauber zu halten, in der man lebt. Das ist wie mit dem eigenen Nest." Außerdem begeistere sie das Gemeinschaftliche an der Sache. "Ich bin gerne draußen und mit Leuten in Kontakt." So lässt sich doch ein Strandspaziergang in der Gruppe mit einer guten Tat verbinden.

Eigentlich wird schon im Frühjahr Müll gesammelt, der Termin musste aber coronabedingt verschoben werden. Jetzt war es allerhöchste Eisenbahn wie es Bürgermeister Peter Dieterich verlauten ließ: "Das passte jetzt sehr gut am letzten Schultag, sonst wird es zu voll am Strand." Zu dem früheren Termin seien auch deutlich mehr, bis zu 60 Freiwillige dabei, so Dieterich. Das liege unter anderem daran, dass nun Hochsaison sei und der Aktionstag auf einen Freitag statt Samstag gefallen sei.

Sand wird gesiebt

Besonders die Reinigung des Strandes mit der speziellen Maschine sei für die Gemeinde wertvoll, sagt der Bürgermeister. "So etwas könnte sich unsere Gemeinde nicht leisten." Die Maschine wühlt den Boden auf und siebt den Sand einfach durch. Selbst kleine Teile wie Zigarettenstummel und Kronkorken werden so aufgefangen. Nico Redlin, Geschäftsführer des Tourismusverbands Probstei weiß das Engagement der Helfer wertzuschätzen. Sogar sieben Urlauber seien unter den Helfern gewesen.

Neben dem üblichen Unrat tauchen auch kuriose Funde auf. Heinrich Siehr, ebenfalls aus Stein, hat in den Dünen ein Stück einer Holzleiste gefunden mit der Aufschrift "Hanf". "Vielleicht hat hier jemand mitten in den Dünen Hanf angebaut", sagt er und lacht. "So etwas habe ich noch nie gefunden."

Aktion soll im kommenden Jahr wieder starten

22 Tourismus-Organisationen aus Schleswig-Holstein erhalten von der Brauerei Unterstützung. Neben der Bereitstellung der Reinigungsmaschine werden die Helfer mit Handschuhen und Mülltüten ausgestattet und erhalten im Anschluss einen Imbiss und Getränke. Der Tourismusverband Probstei will im nächsten Jahr wieder mitmachen.

