Wahlstorf

„Wir feiern zweimal 25 Jahre, also 50 Jahre Reiterhof Gläserkoppel“, erklärt Hofchefin Susanne Först. Senior Ernst Först leitete den Hof 25 Jahre, bis seine Tochter vor 25 Jahren den Reitbetrieb übernahm. Dabei sei der Schritt hin zu einem Pferdehof eher aus der Not geboren worden, erinnert sich Ernst Först.

Gläserkoppel war Glashütte

„Ursprünglich stand hier eine Glashütte“, erzählt der 89-Jährige. „Daher der Name. Als Kind habe ich beim Pflügen mit dem Pferd an den steilen Hängen des Tals viele Scherben gefunden.“ 1935 hatte Ernst Försts Vater den landwirtschaftlichen Betrieb von Gut Wahlstorf gepachtet und seine eigene Holsteiner Zucht für die Arbeitspferde mitgebracht, 1953 wurde die Familie Eigentümer. Das Auskommen durch die Nutztierhaltung war mühselig, und als Ernst Först 1968 den elterlichen Hof übernahm, wandelte er den Hof mehr und mehr in einen Pferdehof um. „Ich musste mich entscheiden, ob ich Zuchtstall oder Reitstall sein wollte“, sagt der Pferdeliebhaber. „Rinder und Schweine gingen, die Pferd kamen“, so die Kindheitserinnerungen von Susi Först. „Ohne Jugend keiner Reiterzukunft – ohne Ponys keine Reiterjugend“, war damals das Motto von Först. Als erster Vorsitzenden des Preetzer Reitervereins setzte er 1970 durch, dass neben den Großpferden auch Ponys zugelassen wurden und Jugendliche Mitglied werden konnten. Mit dem Breitensport-Gedanken war der geprüfte Reit- und Fahrlehrer seiner Zeit weit voraus.

Anzeige

Der Reiterhof Gläserkoppel Ernst Först übernimmt 1968 den 43,5 Hektar großen elterlichen Betrieb mit Nutztierhaltung und baut ihn zu einem Pferdehof um. In den 1970er-Jahren entstehen zwei Reithallen. 1975 wird die erste 16er-Ponydressurquadrille zur Pferdeweltmesse Equitana eingeladen. In den kommenden Jahrzehnten gastiert die Gläserkoppel bundesweit mit Quadrillen und Schaunummern. 1979 Gründung des berittenen Kesselpauken- und Fanfarenzugs, 1991 entsteht der bundesweit zweite Mounted-Games-Verein. Seit 1995 führt Tochter Susi Först den Reitschulbetrieb. 2006 entsteht die neue Reithalle. 2009 erhält Ernst Först die erste Graf-Landsberg-Medaille in Gold für seine engagierte Ausbildung von Nachwuchsreitern. Heute stehen 40 Schulpferde und 20 Pensionspferde in den Ställen, der Reitbetrieb hat sechs Festangestellte.

Kontakt: Reiterhof Gläserkoppel, Gläserkoppel 2, 24211 Wahlstorf/ Preetz, Tel. 04342/81030, www.glaeserkoppel.de.

Quadrillen, Fanfarenzug, Mounted Games

Das Herz von Ernst Först schlägt seit jeher für das Formationsreiten. Über 40 Jahren heimste der Quadrillen-Meister mit fantastischen Schaubildern Auszeichnungen ein. Die Kostüme hat oft seine Frau Marlene genäht. Seine Kosakenspringquadrille von 1975 feiert mit über 280 Auftritten bis heute bundesweit Siegeszüge. Nur mit Ponys und Freizeitreitern. Das war neu. Der berittene Fanfarenzug ist in Schleswig-Holstein eine Institution. Auch beim Mounted Games leistete der Senior Pionierarbeit und gründetet 1991 im Reiterverein Preetz den ersten Mounted Games-Verein Schleswig-Holsteins – fünfmal wurden die Mountys Deutsche Meister. „Diese jahrzehntelange Jugendarbeit hat mich jung gehalten“, so Först.

Weitere KN+ Artikel

Reiterhofchefin mit Leidenschaft

Seit 1995 führt Susi Först das Lebenswerk ihres Vaters mit Leidenschaft fort. „Dabei war das nicht geplant“, erinnert sich die Chefin. „Ich bin mit fünf Geschwistern auf dem Hof aufgewachsen und immer gerne geritten.“ Trotzdem lernt sie erst Buchbinderin im Handwerk. Zehn Jahre ist sie dann in der Welt unterwegs, leitet Reitbetriebe, bis sie als Pferdewirtschaftsmeisterin den elterlichen Betrieb übernimmt. „Das ist ein 24/7-Job“, sagt die 59-Jährige. „Aber ich liebe diesen Hof, die Menschen und die Pferde.“

Lesen Sie auch: Corona-Krise auf dem Reiterhof

Der Pferdesportverband zeichnete die Hofchefin im vergangenen Jahr für ihr breitensportliches Engagement aus. Sie stellt ihre Anlage, die Schulpferde und ihre Ausbilder kostenlos für Proben und Auftritte zur Verfügung. Mittlerweile gehören Ponyführen, Springen, Dressur, Voltigieren, Pferdefußball, therapeutisches Reiten, Themenquadrillen, Gespannfahren, Kindergeburtstage und Reiten mit den Pferden im Lanker See zum Angebot. Eine große Jubiläumsfeier wird es coronabedingt nicht geben. „Wir hoffen, dass wir das Jubiläum im nächsten Jahr nachfeiern können.“

Mehr aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.