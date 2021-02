Preetz

„Bis 80 wollte ich das nicht mehr machen“, betont die fröhliche Frau mit den weißen Haaren, die noch so fit aussieht. Nach einer herzlichen Begrüßung an der Haustür bittet sie in ihre Wohnung und erzählt aus ihrem Leben.

Geboren in Oberschlesien, nach der Flucht aufgewachsen in Oberfranken, kam sie in den 50er-Jahren mit der Familie nach Schlesen und zog nach der Heirat in das neue Haus in Preetz. Er arbeitete im Wasserwerk, sie zog die beiden Töchter groß.

Der erste Bezirk lag in Schellhorn

Im März 1978, als Norddeutschland im Schnee versank, übernahm sie einen Bezirk in der Nachbargemeinde Schellhorn. „Ich musste zu Fuß dort hin“, erinnert sie sich. Sie ging erst mittags los, weil die Zeitung wegen der Witterungsverhältnisse nicht früher geliefert werden konnte, kämpfte sich durch die Schneemassen.

Auf einigen Grundstücken war noch nicht geräumt. Sie ärgerte sich über einen Mann, der ebenfalls nicht geschippt hatte, aber an der Haustür schimpfte: „Na endlich kommt die Zeitung.“ Ansonsten bedankten sich viele Leser – vor allem zu Weihnachten – für die pünktliche Lieferung.

Anfangs habe sie die Zeitungen noch selbst geschleppt, dann habe sie einen Wagen bekommen, den sie vor sich herschieben kann. Bald darauf trug sie die Kieler Nachrichten auch in einem zweiten Bezirk aus. Über 200 Exemplare musste sie in die einzelnen Briefkästen legen.

Als ihre Mutter krank wurde, übernahm sie deren Pflege. Mit 62 Jahren gab sie einen Bezirk ab. „Jetzt habe ich nur noch so um die 60 Zeitungen, dafür brauche ich etwa anderthalb Stunden.“

Wecker klingelt um 2 Uhr

Nachts um zwei klingelt der Wecker. Oft hat sie bis dahin nur drei Stunden geschlafen, manchmal sogar weniger. Um halb drei packt sie den angelieferten Stapel aus der Kiste vor dem Haus in ihren Wagen und marschiert los.

Am Hebbelplatz fängt sie an, weiter geht es durch die Straßen der Finnenhaussiedlung. Die Taschenlampe darf dabei nicht fehlen, denn es ist oft dunkel. Manchmal fallen die Straßenlaternen aus, einige Grundstücke sind nicht beleuchtet. Das sei besonders problematisch, wenn es dort noch Treppen und kein Geländer gebe, meint sie.

Renate Hansen geht bei Wind und Wetter. Regen stört sie nicht. Dann sei sie eben durch und durch nass, wenn sie nach Hause komme, und könne sich umziehen. Nur kalte Finger mag sie nicht, deshalb trägt sie Handschuhe.

Einmal sei es so dunkel gewesen, dass sie eine Riesen-Pfütze an einem Gully übersehen habe und voll hineingetreten sei. Sie musste ihre Schuhe ausziehen und das Wasser auskippen, bevor sie weitergehen konnte.

Das eine oder andere Mal habe sie auch einen Unfall gehabt, brach sich beim Sturz zwei Finger oder holte sich schmerzhafte Prellungen. Aber bevor sie in die Klinik ging, wurden erst die restlichen Zeitungen ausgetragen.

Schon mal Schneefall in den letzten Nächten

Auch in den vergangenen Nächten sei es mit dem Schneefall nicht ganz einfach gewesen. „Es war am Dienstag stellenweise sehr glatt“, meint sie. „Aber mittlerweile kenne ich die gefährlichen Stellen.“

Gegen 4 Uhr sei sie dann wieder zu Hause. In der dunklen Jahreszeit komme es vor, dass sie sich wieder hinlege, aber meistens frühstückt sie gemütlich und greift dabei zu den Kieler Nachrichten. Was liest sie als Erstes? „Die Todesanzeigen“, erklärt sie. Zurzeit verfolge sie auch aufmerksam die Berichte rund um das Coronavirus. „Und natürlich alles aus Preetz, damit ich weiß, was hier los ist.“

Fühlt sie sich nicht einsam auf ihrer Runde? Sie schüttelt den Kopf. Früher seien sonnabends und in den Ferien oft ihre Kinder und später die Enkel mitgegangen oder auf dem Kettcar mitgefahren. Ab und zu trifft sie Feiernde auf dem Heimweg. „Es ist einfach schön, wenn man alleine ist und dann in der Morgendämmerung das Vogelzwitschern hört – das genieße ich richtig.“